Tensión en el MAS: Buhezo desmiente posible inhabilitación

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

(elPeriódico-Enero, 16/2021) El candidato inscrito ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) para pugnar por la Alcaldía Municipal de Tarija, bajo la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS), Hugo Buhezo Arancibia, desmintió las declaraciones del presidente departamental del partido, Carlos Acosta Vides, quien aseguró que debido a observaciones presentadas, el candidato a la silla de alcalde en nuestra urbe será Rodolfo Meyer Egüez.

“Referente a mi candidatura, mi inhabilitación es completamente falsa, es una mentira, mi persona tuvo una observación porque yo tenía tres nombres cuando hice el Servicio Militar, pero por los conflictos que esto me causaba decidí suprimir uno, entonces el Órgano Electoral me ha pedido que aclare esa situación, lo hice por todas las instancias legales, es una observación subsanada y yo sigo como candidato”, declaró este viernes mediante una conferencia de prensa brindada en la Plaza Luis de Fuentes.

En ese orden, Buhezo reconoció que existieron pugnas internas antes de la presentación de las listas de candidatos ante el TED, sin embargo, manifestó que estas diferencias fueron superadas y el instrumento político apronta el lanzamiento oficial de la campaña, hoy a partir de las 09.00, mediante una caravana que partirá desde la Parada al Chaco.

“Ha habido trifulcas internas dentro del MAS ya hace unas dos semanas, pero eso ya pasó, yo pido que nos sumemos a esta campaña, soy un candidato nuevo y quiero aportar a Tarija, no soy un candidato que haya tenido cargos públicos anteriormente, esa es la opción, eso ha ocasionado un celo entre mis compañeros”, refirió.

ElAPUNTE

Fuertes declaraciones

El ejecutivo de la Federación de Interculturales de Tarija, José Yucra Paredes, explicó que decisiones respecto a candidaturas como la de Álvaro Ruiz a la Gobernación, fueron aprobadas por el presidente del partido, Evo Morales Ayma, tomando en cuenta que la postulación de Walter Ferrufino sería una “derrota inminente”.

“Ferrufino ha sido una persona que ha intervenido fuertemente con el tema del 45% (del Chaco), la gente del Chaco estaba esperando que Ferrufino sea candidato para después sacar un voto resolutivo de persona no grata en la región”, mencionó.