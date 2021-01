Una lección importante: el terreno digital está en constante disputa. ¿Hay grandes dueños? Sí. Pero las fronteras de la web se expanden, retuercen y modifican.

Tim Berners-Lee es uno de los científicos de computación más importantes de la historia: es el creador de World Wide Web (www), del protocolo HTTP y del lenguaje de programación más usado para la web, HTML. Es uno de los mayores responsables del nacimiento de Internet como lo concebimos hoy.

Berners-Lee entiende a la perfección los conflictos digitales y el peligro que corre la web de convertirse en un espacio en el que no quede rastro de lo que fue en sus inicios. Por esta razón esta semana lanzó una propuesta de ‘Contrato para la Web’.

Son 9 principios para gobiernos, empresas y ciudadanos, con el objetivo de evitar una “distopía de la web”. Habla de accesibilidad, derecho a la privacidad, contribuir a mejorar la humanidad y organizar una comunidad que luche por la web y la dignidad.

El autor publicó una columna anunciándolo en el New York Times de este domingo “I Invented the World Wide Web. Here’s How We Can Fix It.”

En el sitio web puesto en marcha para materializar el “contrato para la web” se especifica que este contrato ha sido redactado por más de 80 organizaciones en nombre de gobiernos, empresas y de la sociedad civil.

En él se establecen los compromisos que deben guiar las políticas digitales. Con el fin de alcanzar los objetivos del Contrato, los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y las personas deben comprometerse con el desarrollo sostenido de dichas políticas, así como con la defensa y la implementación de este texto.

Este contrato para la web que propone Tim berners Lee es el resultado de los “principios” presentados en el summit de Lisboa en 2018. En aquel momento, para promocionarlos se lanzó la campaña #ForTheWeb bajo dos principales preguntas:

¿Debería ser la web un bien común?

¿Libre y accesible para todo el mundo?

Esta campaña tenía por objetivo la difusión del informe “The Case for the Web” realizado por la Fundación World Wide Web en el que ponía de manifiesto lo que ha supuesto la web para la sociedad y lo que las tendencias actuales pueden suponer poniendo en peligro el actual ecosistema de Internet.

El documento da una serie de recomendaciones para revertir estas tendencias y de esta manera poder garantizar que la web sea abierta y gratuita a todo el mundo.

El documento apunta que la web debe ser:

Seguro y acogedor para todos.

Empoderar a todos.

Para conseguir una web que sea accesible y asequible para todos propone:

Desarrollar una política inteligente que fomente la competencia y haga bajar los precios.

Expandir las iniciativas públicas de acceso a Internet.

Diseñar planes nacionales de banda ancha que establezcan objetivos claros para aumentar el acceso a Internet para todos, y especialmente para las mujeres.

Las medidas que propone para que la web sea segura y acogedora:

Implementar leyes integrales de protección de datos y marcos operativos sólidos.

Asegúrese de que las decisiones automatizadas sean explotables y rindan cuentas a las personas a las que deben servir.

Trabajar para proteger la seguridad de todos en línea