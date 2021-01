Trabajadores en salud exigen al Gobernador trabajar y no hacer campaña

RUBÉN MONTAÑO/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico – 11 de Enero del 2021)

El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Tarija, informó que el rebrote de casos de coronavirus cada vez está más cerca y por ello se necesita implementar medidas que vayan acorde a la situación. Sin embargo, la preocupación de los trabajadores en salud es latente, ya que muchos no están con contratos y tampoco cuentan con insumos de bioseguridad para protegerse durante la pandemia.Un grupo de trabajadores en salud tomaron la decisión de organizarse para dar a conocer las necesidades que tienen como sector, ya que no son escuchados por sus representantes.

“No tenemos insumos para enfrentar al coronavirus, el gobernador Adrián Oliva solo se lo ve en la televisión o redes sociales, pero jamás se dirige al hospital para preguntar sobre nuestras necesidades, queremos soluciones, caso contrario iniciaremos medidas de presión”, dijo Marcela C.A. trabajadora en salud.

Al respecto, una segunda persona que trabaja en un centro de salud, señaló que están siendo obligados a realizar campaña electoral a cambio de un contrato, lo que consideran lamentable pues no todos siguen la misma línea.

“Lo que nosotros queremos es un trabajo, pero no somos escuchados por nuestros directores, ya que están circulando planillas de control de asistencia a las inauguraciones de casas de campaña”, dijo otra trabajadora.

Finalmente, el equipo de el Periódico trató de comunicarse con los responsables del nosocomio, para obtener la contraparte de la nota, pero no hubo respuesta. (eP)

Trabajadores piden insumos de bioseguridad para afrontar el rebrote

El Secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Salud, Omar Velázquez, informó que presentaron los informes y requerimientos a las instancias correspondientes, sin embargo no hay ningún pronunciamiento hasta el momento.

“Queremos que desde el Ministerio de Salud haya un pronunciamiento, pero así también desde la Gobernación porque nuestros compañeros necesitan los insumos de bioseguridad para combatir el virus”.