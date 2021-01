La COD inspecciona empresas para verificar el pago del aguinaldo

SHIRLEY ESCALANTE BOLINFO TARIJA

(elPeriódico 3 de Diciembre de 2020) La Central Obrera Departamental de Tarija (COD), informó que están llevando adelante un minucioso control a los empresarios, para verificar si cumplieron o no con el pago del aguinaldo, más aún cuando algunos sectores afirmaron que no estaban en condiciones y hacerlo.

“Estamos consultando con los diferentes sindicatos para conocer si llegaron denuncias, hasta el momento tenemos entendido que todo marcha de la manera adecuada y si sigue de la misma manera, creemos que no será necesario hacer ninguna representación ante el Ministerio de Trabajo”, declaró el dirigente de la Central Obrera Departamental de Tarija, Roberto León González.

Asimismo, acotó que es necesario trabajar de manera conjunta con los sindicatos y representantes de diferentes instancias, tomando en cuenta que el aguinaldo es un derecho que ganaron los trabajadores.

“Entendemos que el mundo se paralizó a raíz de la pandemia por el coronavirus, pero no solamente afectó a la parte empresarial, sino también a los trabajadores porque no pudieron pagar sus deudas y tampoco generar algún tipo de ahorro es decir el mundo se paralizó”, dijo León.

Para finalizar, mencionó que si los trabajadores denuncian su identidad se mantendrá en total reserva para que no sean expuestos y estén sujetos a problemas con la parte empleadora.

Apunte

Ministerio de Trabajo

A raíz de los problemas en el país, diferentes autoridades renunciaron a sus funciones, otros fueron removidos de sus labores.

En el Ministerio de Trabajo, Richard Pillco, fue asignado nuevamente como director, después de haber sido destituido por el gobierno transitorio.

Anteriormente, uno de los inspectores cumplía la función de director, pero al asumir el Movimiento Al Socialismo (MAS), se designó al personal que hacía falta.