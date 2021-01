Fabriles denuncian despidos masivos

SHIRLEY ESCALANTE BOLINFO TARIJA

(elPeriódico 3 de Enero de 2020) Desde la Federación Departamental de Fabriles de Tarija, expresaron su preocupación por los despidos masivos que se están presentando en las diferentes regiones.

El dirigente Omar Ayarde, aseveró que la finalidad de dar a conocer esta irregularidad es que los obreros presenten una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, ya que sienten que la parte empleadora está abusando de ellos.

“Lo que queremos es que nos den una mano, porque nos estamos quedando sin trabajo, con qué vamos a alimentar a nuestras familias, nos despiden y no cumplen con nuestros beneficios sociales, no desembolsan las empresas”, dijo Ayarde.

Para finalizar, aseveró que es necesario que la parte empleadora tome en cuenta que hay obreros que están hace bastante tiempo cumpliendo la función pero que no tienen confianza en que permanecerán en sus funciones.

“No hay estabilidad laboral, no hay confianza, temen que el día de mañana los saquen, dejando sin nada a los trabajadores”, finalizó.