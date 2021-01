Cosett más cerca de la quiebra total a falta de financiamiento

SHIRLEY ESCALANTE BOLINFO TARIJA

(elPeriódico 3 de Enero de 2021) La Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones Tarija (Cosett), está sumergida en una profunda crisis económica, la que se debe no solamente a la falta de inyección económica por parte de un tercero, sino por la planilla de salarios bastante elevada que deben cubrir.

El representante legal de Cosett, Gabriel Durán, señaló que hicieron un análisis minucioso de la salud de la empresa, llegando a la conclusión que podría quebrar en cualquier momento y ser sujeta a un remate si es que no se toma en cuenta las acciones y recomendaciones, más aún cuando la misma nació en base al dinero que invirtieron varios socios.

“Terminó el año y se realizaron balances de lo que se tuvo en el año, pero la cooperativa se ve en una crisis mucho mayor y si no se aplica una reingeniería urgente, los días están contados para su funcionamiento, porque hay obligaciones grandes”, dijo Durán.

Por otro lado, señaló la importancia de trabajar en una reingeniería del personal, es decir, conocer quiénes son indispensables para que la cooperativa continué en marcha y agradecer por los servicios a aquellos que no aportan a la misma.

“Los salarios son extremadamente elevados y es mayor el gasto que lo que genera la empresa, eso no se puede dar en ningún lugar, pero lamentablemente ante la falta de conciencia esto está generando que la cooperativa en cualquier momento desaparezca, porque si no le brindas un buen servicio al cliente él se irá a la competencia, fuera de ello no generas dinero y vendrá la quiebra”, dijo Durán.

Apunte

Soluciones

Los diferentes representantes legales, administradores, gerentes, coinciden en que se deben bajar los salarios a los trabajadores, dinero que debe ser invertido en mejorar la calidad del servicio que la Cooperativa brinda.

Cuando se sacó este tipo de sugerencias, los trabajadores expresaron su molestia e indignación afirmando que trabajaron durante muchos años y que no pueden perder su antigüedad.