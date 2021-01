Accidente de tránsito deja con heridas a dos adultos y a un bebé

RUBÉN MONTAÑO/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico – 3 de Enero del 2021)

El pasado sábado, un accidente de tránsito sucedió en la rotonda del aeropuerto, donde dos automóviles chocaron entre sí y a causa del impacto, dos personas y un bebé fueron trasladadas al hospital San Juan de Dios, porque presentaban policontusiones.

El director departamental de Tránsito, Ivar Ortiz, informó que el incidente se produjo al promediar las 9.30 horas, en dicha zona y causa de esto, el personal policial posteriormente llegó al lugar, para socorrer a los heridos y determinar la responsabilidad de los conductores .

“A causa del choque dos hombres y un bebé de 2 años fueron trasladados de inmediato al nosocomio, pues presentaban heridas. Si bien no fue un caso de gravedad, es importante recomendar a los conductores que sean precavidos al momento de manejar un motorizado, pues debido al consumo de bebidas alcohólicas que aún continúa en algunas zonas de Tarija por el inicio del 2021, los chóferes están manejando sin precaución ”,mencionó.

Asimismo, Ortiz manifestó que ambos vehículos fueron trasladados a dependencias policiales y los conductores se encuentran en calidad de investigados, pues el informe técnico aún no reveló quien habría sido el responsable del choque.

“Vamos a continuar con los operativos de control en el departamento, precisamente para evitar esta clase de situaciones, esta vez no hubo fallecidos, pero no debemos esperar a que haya, para reforzar la seguridad”, refirió. (eP)

Accidente de tránsito en León Cancha

Finalmente, la autoridad policial dijo que el pasado 1 de enero, al promediar las 23.30 horas, sucedió un accidente de tránsito en la comunidad de León Cancha, donde un conductor se embarrancó 10 metros, porque no pudo maniobrar su motorizado.

“En este caso, dos personas fueron evacuadas al hospital San Juan de Dios y afortunadamente, no tenían heridas de gravedad, pese a que el vehículo quedó completamente dañado.