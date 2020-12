Federación de Discapacitados de Tarija busca reunirse con los candidatos políticos

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Diciembre -08-12-2020)

El presidente de la Federación de Discapacitados de Tarija, Merardo Serrano, informó que en los próximas días, solicitará una reunión con los diferentes candidatos a las elecciones subnacionales, para coordinar sus propuestas electorales, pues argumentó que su sector durante varios años, no fue beneficiado por las autoridades del departamento.

“Durante estos casi nueve meses de estar en estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, los discapacitados no recibimos la ayuda adecuada, para afrontar la crisis que dejó la falta de trabajo”, mencionó.

Asimismo, Serrano manifestó que constantemente tuvieron problemas para recibir la canasta alimentaria y por esta razón, su sector quiere proponer a los candidatos, la ayuda que necesitan.

“Además, las nuevas autoridades tienen que crear Direcciones o Secretarías, para las personas con discapacidad, pues actualmente existen Unidades, pero no realizan un buen trabajo”, refirió.

Finalmente, el representante dijo que el nuevo alcalde y gobernador de Tarija, tienen que generar fuentes de empleo para las personas con capacidades diferentes, ya que un 60 por ciento no tiene un empleo. (eP)

Más de 10 discapacitados en Tarija, murieron a causa del Covid-19

De acuerdo al informe de la Federación de Personas con Discapacidad de Tarija, más de 10 personas fallecieron a causa del coronavirus, pues no recibieron la atención a tiempo.

“En todo el departamento, tenemos registradas aproximadamente a 350 personas con discapacidad, pero no todas están siendo beneficiadas con la ayuda alimentaria o un bono”, declaró Serrano.

En los próximos días, la Federación llevará a cabo una reunión con el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), para solucionar el problema de la canasta.