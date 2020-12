Federación de Campesinos exige reformular el Prosol

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

(elPeriódico-Diciembre, 06/2020) El dirigente de la Federación de Campesinos de Tarija, Rosendo Gallardo, ha planteado ante la Gobernación una propuesta para que, a través de las reparticiones correspondientes, se dé paso a la apertura del reglamento del Programa Solidario Comunal (Prosol), con el objetivo de establecer mecanismos de control para evitar que se “desvíen” los Bs 2250 que son entregados a cada productor del área rula para fomentar el desarrollo de las actividades agrícolas.

“La reformulación del Prosol es la alternativa que nosotros planteamos, porque quienes deben ser finalmente beneficiados, no están recibiendo el apoyo necesario tanto por la cantidad de requisitos que se pide desde la Gobernación y también por la falta de coordinación con los dirigentes campesinos, para que podamos verificar si es que realmente se invierten los recursos que recibe cada persona”, explicó.

En ese orden, Gallardo señaló que a finales del 2020, menos del 50% de las comunidades campesinas que estaban incluidas en la planificación para acceder a los desembolsos del programa, han recibido el pago.

Por otro lado, el dirigente aseveró que las pérdidas en materia de producción agrícola no solo se han visto afectadas por la poca demanda interna, sino que las comunidades campesinas no han recibido semillas y otros incentivos “en la temporada de siembra”, por lo que pronosticó que el año 2021 pueden escasear ciertos productos de la canasta básica en Tarija.

Durante la gestión 2020, se ha planificado entregar únicamente Bs 2250 por el Prosol, a diferencia de los Bs 6000 que se entregaba anteriormente.

ElAPUNTE

Antecedentes

El secretario general de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Miguel Ángel Gallardo Villarpando, informó que de 359 localidades que estaban habilitadas en el Programa Solidario Comunal (Prosol) 2020, sólo 79 han recibido desembolsos por parte de la Gobernación hasta la fecha, poniendo en riesgo el patrimonio de agricultores que esperan el capital para iniciar actividades de producción.

“Es lamentable que para los campesinos no haya liquidez, no ha existido la voluntad política de la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) del Gobierno Departamental durante casi seis años de mandato, los más afectados aquí somos los campesinos”, declaró el dirigente.