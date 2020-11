Taxista atropelló a una persona en una avenida y se dio a la fuga

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Noviembre -28-11-2020)

El pasado viernes, el conductor de un vehículo atropelló a un hombre en el barrio IV Centenario y tras provocar el accidente se dio a la fuga. Por este hecho la Policía inició un operativo de búsqueda para dar con el responsable.

El director departamental de Tránsito, Ivar Ortiz, informó que el hecho sucedió al promediar las 12.00 horas, cuando una persona se disponía a cruzar la calle en dicha zona, fue atropellada sorpresivamente por una taxista que iba a bordo de un motorizado marca Toyota Ipsum color plomo.

“Tras el choque, el chófer no socorrió al afectado, sino más al contrario, lo dejó en plena calle y se dio a la fuga para no hacerse responsable”, mencionó.

Asimismo, Ortiz manifestó que el herido fue atendido por el personal de la Dirección de Bomberos y posteriormente fue trasladado al hospital San Juan de Dios, pues presentaba una fractura en la pierna izquierda y también policontusiones.

“Al evidenciar que no se capturó al responsable, hemos activado los operativos de búsqueda, porque el chófer deberá ser procesado penalmente por el delito de lesiones graves en accidente de tránsito. Pero su situación podría complicarse, por no haber socorrido al herido a tiempo ”, refirió.

El apunte

Policía registra menos robos de motorizados en los últimos dos meses

El responsable de la Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE), Víctor Velasquez, informó que en los últimos dos meses, los robos de motocicletas bajaron considerablemente.

“Durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus, hemos registrado meses donde hubo un incremento de robos, pero gracias a la investigación realizada, pudimos recuperar algunas motos y desarticular bandas delictivas”, declaró.

