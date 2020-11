La ventaja de comunicarnos adecuadamente

Seguramente todos hemos pasado por alguna extraña o negativa experiencia al no habernos podido comunicarnos bien con otra persona. Tanto a nivel personal, como laboral, aprender a comunicarnos bien y tener la habilidad de hacerlo positivamente es un excelente recurso para conocer a alguien, entender su manera de actuar, hacerle llegar nuestro mensaje y por supuesto, hacer posible una relación empática entre los dos.

Las ventajas que nos regala la habilidad de la comunicación, son extensas y mientras las tengamos muy claras, buscaremos siempre hacernos expertos en ella. Si lo piensas, es probable que aquellas ocasiones donde has puesto especial cuidado en las palabras, la forma y la asertividad de tu comunicación, han sido donde mayormente has tenido éxito en ella.

Ventajas que nos deja la buena comunicación:

1.- Compartir con la otra persona nuestro punto de vista: la buena comunicación hace posible que transfieras el mensaje que quieres dar, sin dejar dudas. Así evitamos muchos inconvenientes, al eliminar la posibilidad de que hayan confusiones y malos entendidos.

2.- Incitar cambios en la otra persona: un buen comunicador no sólo logrará enviar con claridad el mensaje que quiere, sino que también podrá influir en las decisiones, opinones y por tanto en las acciones de la persona a la cual le entrega el mensaje. Este punto es de suma importancia, pues es la manera en que “vendemos” nuestro punto de vista.

3.- Aumenta nuestro liderazgo y credibilidad: una persona que sabe comunicarse eficientemente, no sólo aportará sus conocimientos y opiniones, sino que al hacerlo con seguridad y trasparencia se creará una imagen propia muy positiva hacia los demás. Por tanto si quieres ser un líder en tu trabajo, o en lo que te dediques, un punto clave, es poder desarrollar la habilidad de comunicarte.

4.- Nos da la posibilidad de conocer a los otros: la comunicación asertiva no sólo se trata de entregar un mensaje, sino también de “saber escuchar”, algo en lo que muchos fallamos. Por lo tanto es una de las ventajas más hermosas y humanas, pues cuando tenemos claro que debemos siempre abrir nuestro mundo a entender lo que los demás dicen, podemos obtener de ese proceso: sabiduría, empatía, claves para tomar mejores decisiones y la posibilidad de ver al otro de una manera totalmente diferente. Es la base para que podamos establecer buenas relaciones, ya sean de amistad, amor o fraternidad, tan importantes para nuestro propio desarrollo, crecimiento y felicidad.

5.- Mejora las relaciones laborales: hablando muy especialmente de las relaciones jefe-empleado, cuando la comunicación es clara y precisa podemos obtener resultados excelentes que se traducirán en un clima organizacional de gran calidad, donde el empleado se sentirá escuchado, valorado y dará mucho de sí, el jefe se hará entender claramente con lo que podrá delegar funciones y mejorar los tiempo de respuestas, y por tanto la empresa se verá beneficiada en el cumplimiento de sus metas y objetivos. Las interacciones positivas en los equipos de trabajo, mejoran sustancialmente los resultados, y esto a su vez se traduce en calidad de servicio, satisfacción de clientes y aumente de la eficiencia de la organización en general.

Tan sencillo como que ¡la calidad de la comunicación, también revelará la calidad de la relación! por lo tanto, si quieres (y seguro, que todos queremos), comenzar a tener mejores y más entrañables relaciones, es totalmente necesario que te tomes tu tiempo en buscar herramientas para comunicarte mucho mejor. Trabaja siempre en mejorar tu manera de expresarte, y por supuesto también la atención y comprensión con que escuchas a los demás, para que comiences a experimentar todas esas fabulosas ventajas que puede tener simplemente abrirnos a una comunicación más directa y efectiva.