Copa Simón Bolívar sufre modificación en segunda fase

Fuente: Los Tiempos

El Consejo Superior de la División Aficionados de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) determinó ayer modificar el sistema de la segunda fase de la Copa Simón 2020, a poco más de 24 horas de jugarse los partidos de vuelta.

De acuerdo a lo establcido en la reunión, avanzarán los nueves mejores y los mejores tres perdedores, aumentado en dos la cantidad de clubes que debían pasar junto a los ganadores.

Inicialmente, el sistema de la segunda fase contemplaba a los nueve ganadores y al mejor perdedor para armar las llaves (por sorteo) de la tercera fase.

Esta modificación también repercutirá de otra manera en el ascenso: de tercera a cuarta fase clasificarán los seis ganadores y los dos mejores perdedores, siendo que antes debían avanzar cinco vencedores y tres mejores eliminados.

Mañana juegan: Cochabamba FC vs Chaco, Fatic vs Tiquipaya, Oruro Royal vs Rosario Central, Stormers San Lorenzo vs EMH, Real Tomayapo vs Fancesa , Independiente vs Quebracho, Libertad vs Satélite Norte, Torre Fuerte vs Kivón y Vaca Diez vs Mariscal Sucre.