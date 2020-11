El presidente del comité cívico está dispuesto a renunciar en caso de que lo decida una asamblea de instituciones

A raíz de los comentarios surgidos por parte del comité constructivo de expresidentes cívicos, Claver Sánchez, Presidente del Comité Cívico, llama a la reflexión a la población que sostiene la idea de un gobierno militar para unirse a las luchas de Tarija a favor del departamento.

”¿Quieren que yo confronte al pueblo? No lo puedo hacer, voy a ser responsable, voy a hacer lo que me mandan las instituciones y los comités cívicos provinciales. No es una decisión personal, no es una decisión de Claver Sánchez, es una decisión de todas las instituciones y vamos a trabajar en función a ello exigiendo lo que a Tarija le corresponde”, expresa el presidente del comité cívico.

De igual manera, comenta que de ninguna manera permitirá que personas a fines a algún partido político se involucren en la casa cívica. En otras instancioas, indica que está dispuesto a renunciar en caso de que así lo decida una asamblea de instituciones.