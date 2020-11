Nadal: «Es momento de trabajar unidos y que ningún jugador busque un beneficio personal»

El mallorquín pasó por rueda de prensa y analizó su duelo ante Thompson, además de hablar sobre los desafíos económicos que la ATP enfrenta en tiempos de pandemia.

Rafael Nadal superó un duro test en la raqueta de Jordan Thompson para volver a los cuartos de final del Rolex Paris Masters 2020. Estuvo a un solo punto de ver cómo el duelo se marchaba al tercer parcial, pero consiguió salvar una bola de set y cerrar la velada en el tie-break. El mallorquín se mostró inconforme con su nivel en la rueda de prensa postpartido, en la que además dio una detallada respuesta de cómo él y el resto de miembros delConsejo de Jugadores tratan de abordar las dificultades económicas que el COVIDha generado en nuestor deporte.

– Análisis del partido: “El primer set fue bueno, pude hacer break en todos los juegos, he restado bien, he pegado agresivo y buenos golpes con mi drive. En el segundo todo ha cambiado: él ha sacado mucho mejor que en el primero, yo no he estado todo lo fino que podría haber estado al resto y eso nos ha llevado al tie-break. Solo sufrí al saque con el juego del 6-5 y tuve suerte de ganar la bola del set, porque estuve al límite. Supe sufrir cuando tuve que sufrir y rematar el encuentro cuando tuve que rematarlo. Por momentos bien, por momentos cometí más errores de lo que me gustaría, pero creo que puedo irme al hotel satisfecho”.

– Qué puede mejorar: «Todo. Ahora mismo me gustaría mejorar todo en mi tenis (risas). Pero eso es trabajo de cada día: tratar de arreglar aquello que no esté funcionando tan bien y aferrarte a lo que sí está funcionando. Creo que hay muchas cosas que no estoy haciendo nada mal. Llevaba casi un año sin jugar bajo techo, y todo esto forma parte del proceso. Necesito seguir adelante, y este tipo de partidos me ayudan a ello, tanto el de ayer como el de hoy. Creo que estoy jugando bien, pero necesito ganar más partidos en esta superficie».

– Sensación diferente al jugar contra españoles, como en el partido de mañana: “Es un partido más, estamos acostumbrados a ello. Hoy he estado comiendo con Pablo, por ejemplo, no creo que haya algo diferente que afecte. Nos conocemos desde hace mil años y lo que ocurre fuera no creo que afecte a lo que vaya a pasar dentro. Son partidos ante jugadores a los que conocemos bien, pero son partidos en los que todos nos jugamos cosas y somos profesionales. Un partido más y a intentar dar el máximo”

– Ambiente en el vestuario, si se habla de la rebaja de dinero: “El ambiente en el vestuario siempre es bueno, no hay problemas. En cuanto a las rebajas, yo estoy en el Consejo de Jugadores así que claro que hablamos de ello. El otro día, de hecho, estuvimos reunidos de a 4 a 9 y cuarto. Para que el circuito funcione hay una cosa clara: todo tiene que funcionar bien. A los jugadores nos tiene que salir rentable, pero a los promotores y organizadores también. Si ellos no hacen negocio, para nosotros no hay circuito.

Ahora es momento de estar juntos, ser flexibles y apoyarnos los unos a los otros al máximo posible para sobrevivir a esta pandemia. Tenemos que intentar que cuando esto pase el circuito siga gozando de una salud económica general positiva. Es momento de abrocharse el cinturón, tanto torneos como jugadores, y hacer esfuerzo para que todo siga adelante. Tanto jugadores como torneos estamos remando en la misma dirección y ahora mismo es lo que hay que hacer, no es momento para que algunos busquen su beneficio personal en este momento particular”.

– Nivel en comparación a otras temporadas: “El año pasado sí que me estaba encontrando muy bien, uno de los años que mejor me encontraba pero me pasó lo del abdominal. Este año soy muy consciente de que llevo mucho tiempo sin jugar aquí, pero se han ganado dos partidos y esto era lo más importante. Ahora toca dar un pasito más adelante y me toca estar listo para mañana”