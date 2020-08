Empresarios de Sucre, Tarija y Potosí se declaran en emergencia económica y sanitaria

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 19 de Agosto de 2020) El «Bloque Empresarial del Sur» del país, conformado por las Federaciones de Empresarios Privados de Tarija, Chuquisaca y Potosí, considerando la situación económica y social de las tres regiones del sur de Bolivia, se declararon en emergencia sanitaria, económica y social.

El presidente de la FEPT, Marcelo Romero, aseveró que de manera constante estuvieron olvidados por los Gobiernos y autoridades de diferentes instancias, creyendo que es momento de asumir acciones en beneficio del sector.

“Queremos emitir un manifiesto, para que las autoridades de todos los entes apliquen políticas eficientes para diversificar la economía, tomando en cuenta que a raíz de la pandemia por el coronavirus no hay movimiento”, dijo Romero.

Por otro lado, aseveró que los empresarios de las ciudades mencionadas no están dentro del eje central, pese a que aportan mediante sus riquezas.

“Nosotros soñamos con tener, autopistas, doble vías, teleféricos, trenes, por ello debemos trabajar en conjunto, se debe buscar mejores días para nuestras regiones”, finalizó Romero.

Chuquisaca

La presidenta de la FEPCH, María Teresa Danlenz, refirió que la pandemia del Covid-19 generó crisis de salud, educación, alimentaria y política, creyendo que es oportuno que los actores sociales vuelquen sus ojos a este sector.

“Exigimos a las autoridades que atiendan las consecuencias de la pandemia, no solo por la carencia de medicamentos o personal, sino porque se debe trabajar con transparencia necesaria”, dijo Danlenz.

Apunte

Resoluciones

Los empresarios, afirman que se deben crear las condiciones para generar empleo por el Estado, para ello instan a proteger y apoyar a las empresas.

En cuanto al sector del turismo, el eje transversal de la economía, no ha recibido de parte del Gobierno medidas de salvataje, a un sector que genera más empleos y que hoy por hoy estos se encuentran en pleno riesgo.