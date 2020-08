Celestes y rojos, a órdenes de la Verde desde el 1 de octubre

AGENCIAS/PÁGINA SIETE

Los jugadores de Wilstermann y Bolívar estarán a disposición de la Selección nacional el 1 de octubre, una semana antes de que la Verde inicie su camino rumbo a Catar 2022. Los dos equipos nacionales alistan su retorno a la Copa Libertadores a partir del 15 de septiembre y tienen decidido no alterar los planes de trabajo que tienen para encarar esos compromisos.

El sábado pasado, el técnico del seleccionado, César Farías, citó a 17 jugadores de la Academia y ocho del Rojo para la concentración cerrada que pretende realizar desde el 1 de septiembre, en La Paz.

Sin embargo, por esas fechas, los dos equipos tienen planificado jugar un par de encuentros amistosos que serían los únicos antes de volver a la competencia oficial. Renán Quiroga, vicepresidente de Wilstermann, fue el primero en salir al paso y mencionó que “nosotros daremos prioridad a los compromisos internacionales que tenemos. Durante todo este tiempo de la pandemia no estamos recibiendo recursos y será un ingreso importante poder seguir en la Copa Libertadores, que nos daría una tranquilidad económica y no podemos perder esa opción”.

El directivo del cuadro aviador agregó que para su dirigencia fue una sorpresa que el venezolano haya tomado en cuenta a jugadores como Paul Arano, que se encuentra con la Covid-19 y con una lesión en la rodilla. “Me sorprendió la lista porque hay jugadores como Paul Arano que no está en actividad y tiene una molestia en la rodilla y no entiendo esa convocatoria, pero él sabe lo que hace. Nosotros vamos a respetar nuestro plan de trabajo, ya que primero está el club por un tema económico e institucional”, reiteró Quiroga.

Para encarar la Copa, el arquero argentino Luis Alberto Ojeda llegará a Cochabamba el fin de semana para cumplir una cuarentena antes de sumarse al trabajo de Wilstermann, después de llegar a un arreglo contractual con la dirigencia valluno para reforzar al elenco en los partidos de la Copa.

Ojeda viene de desvincularse del club Mitre, de Santiago del Estero. Su carrera se desarrolló en planteles de Argentinos Juniors (Argentina), Veracruz (México), Atlético Bucaramanga (Colombia), JEF United (Japón), entre otros.

La Academia a dirigencia de Bolívar seguirá el mismo camino. Se aguarda una comunicación oficial de su presidente, Marcelo Claure, pero de momento ven “improbable” ceder a 17 jugadores desde el 1 de septiembre, fecha en la que el elenco que dirige Claudio Vivas ingresará en la recta final de su preparación.

Sin 17 futbolistas, a los bolivaristas les quedaría un plantel mínimo para seguir practicando con juveniles y los extranjeros citados por la Academia.

El rol de encuentros que tienen los dos clubes bolivianos en septiembre es el siguiente: los rojos recibirán el 15 al Atlético Paranaense, el 24 volverán a ser locales con Peñarol y el 29 del próximo mes devolverán la visita a Paranaense en la localidad de Curitiba.

