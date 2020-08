Torres: La población no aguantará un segundo encapsulamiento sin alimentos

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Agosto-18-08-2020)

Tras los rumores de que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), determinará en los próximos días, un segundo encapsulamiento de dos semanas, el subgobernador de Cercado Jhonny Torres, manifestó que la población no va a respetar otra determinación sanitaria, sin contar con alimentos.

“Otro encapsulamiento, no va a ser acatado porque la gente ya no tiene que comer por la crisis económica y el que tiene cosas para vender, le va mal, porque nadie le puede comprar”, mencionó.

Asimismo, Torres manifestó que el Gobierno Nacional, no está encarando correctamente la emergencia sanitaria, ya que todavía no puede controlar la proliferación del virus.

“El Estado dice vamos a comprar pruebas e implementar equipos médicos, pero yo apostaría por la compra de fármacos para realizar un tratamiento preventivo y de esta manera dejamos de gastar esos recursos, para invertirlos en lotes de Ivermectina u otros”, refirió.

Finalmente, el subgobernador dijo que Bolivia ya sobrepasó los niveles de contagio que se comparan con grandes países y que no se está pudiendo realizar el control, porque diariamente los indicies de pacientes confirmados, suben considerablemente.

“No soy médico, pero me preocupa la situación del Tarija, el índice de letalidad en Bolivia está por encima del 80 por ciento, esto quiere decir que de cada 15 personas, una muere en nuestro país, por el virus”, dijo Torres. (Ep)

El apunte

Gobernación de Tarija, entregó más 3.400 canastas alimentarias a los pacientes con coronavirus que se encuentran bajo tratamiento

La directora del Servicio Departamental de Empleo (SEDEM), María Lily Morales, informó que la Gobernación entregó más de 3.400 canastas alimentarias, para los pacientes que dieron positivo al coronavirus y que actualmente se encuentran aislados, cumpliendo un tratamiento.

Asimismo, Morales manifestó que la canasta, no solo tiene productos alimenticios, sino que también insumos de bioseguridad y de limpieza, para que el paciente pueda limpiar su área y de esta manera evitar contagiar a sus familiares.