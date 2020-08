Denuncia en contra de Paz será tratada en el pleno del Concejo

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 18 de Agosto de 2020) Tras conocerse la denuncia en contra del alcalde de Cercado Rodrigo Paz por el delito de conducta antieconómica, surgieron una serie de cuestionamientos, razón por la que este tema será tratado en el pleno.

El presidente del Concejo Municipal, Valmoré Donoso, informó que el pasado jueves les llegó una notificación del Ministro Público, sobre la denuncia en contra de Paz, por lo que ahora formarán parte de la investigación, ya que su tuición es precautelar los intereses de la Alcaldía.

«En este momento convocaron al concejal Alfonso Lema ex presidente, ya que cuando se aprobó este proyecto el estaba a la cabeza del ente», dijo Donoso.

Asimismo, refirió que brindarán un informe que está redactando la unidad jurídica del Concejo, además de conformar una comisión para ser parte de la investigación.

El concejal Alberto Valdés, informó que la denuncia en contra del ejecutivo se la hace con otros compañeros del pleno, quienes no estaban de acuerdo con el precio del puente 4 de Julio, por lo que recurrieron hasta las autoridades nacionales.

«La denuncia fue interpuesta en el mes de agosto del año 2018, esto tenía que tener un pronunciamiento en no más de 90 días, pero transcurrieron 2 años y no sabíamos nada durante este tiempo» dijo el concejal.

Valdés, aseveró que la justicia es la que debe pronunciarse, ya que tienen la seguridad que en esta obra varias personas estarán implicadas.

«En este momento al alcalde le están siguiendo la denuncia por varios supuestos delitos, en ellos está el Incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica. Nosotros estamos de acuerdo con las obras, siempre y cuando estén relacionadas a optimizar recursos, pero lamentablemente nunca nos escucharon, espero que la justicia esclarezca estos temas tanto para aquellos que aprobaron el proyecto, como para el que lo autorizó», dijo Valdés.

Para finalizar, mencionó que desconocen si la construcción del puente continuará, pero creen que es oportuno conocer si está dentro de los parámetros de transparencia.

Apunte

Antecedente

El pasado 23 de agosto de 2017, el Secretario Ejecutivo de la Alcaldía de Cercado, Diego Ávila, autorizó el proceso de licitación pública internacional para la construcción de esta obra.

A dicha convocatoria se presentaron seis empresas, el 30 de agosto del mismo año, se adjudicó la empresa Construcciones Viales e Hidráulicas S.A (CONVISA), representada por David Terceros.