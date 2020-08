Alcaldía asegura que entrega alimentos sin discriminación

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 17 de Agosto de 2020) Diariamente, un grupo de diez personas mínimamente se trasladan hasta la plaza Luis de Fuentes y Vargas, para solicitar ayuda a las autoridades y población en general, argumentando que no tienen para alimentarse ellos ni sus familias. Además que todas las ayudas que son anunciadas por parte de la Alcaldía (Bus Solidario), no son reales, ya que las ayudas no llegan a todos los barrios.

Esta información, fue negada por la responsable de entregas de beneficio social de la Alcaldía municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, Patricia Paputsakis, asegurando que llegan a todas las zonas donde identifican mayor necesidad.

“Estamos visitando todos los barrios, coordinando con los dirigentes, porque lo que queremos es que todos sean beneficiados, sabemos que son momentos complicados y para ello estamos trabajando”, dijo la responsable.

Asimismo, resaltó que ya actuaron en beneficio de las personas desocupadas que no gozan de un salario estable, ya que tras convocarlos, se concretó la ayuda, dejando en claro que esta no será la única vez que dotarán de vívieres, ya que entienden que por más de tres meses no generaron recursos económicos.