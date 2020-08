Protocolos para donar plasma hiperinmune desaniman a voluntarios

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 15 de Agosto de 2020) En el departamento de Tarija, se tienen más de 1043 pacientes recuperados, sin embargo, no todos están en las condiciones para donar plasma hiperinmune, ya que no deben tener enfermedades de base, para ello se los somete a exámenes de laboratorio, donde se conocerá a detalle su estado de salud, en caso de que no tengan ninguna patología, los someten a dos pruebas PCR, las que deben arrojar resultados negativos, en caso de que sea así, se concreta el procedimiento.

Pero todo este protocolo, que se aplica con los pacientes que vencieron al Covid-19, es bastante largo, por lo que muchos donantes se desaniman y ya no quieren ayudar a aquellas personas que se encuentran en estado crítico.

El jefe de la unidad de terapia intensiva Covid-19 del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), Roberto Mérida, informó que están llevando adelante la transfusión de plasma, pero están atravesando por un inconveniente, ya que uno de los requisitos como son las pruebas PCR negativas, no las están realizando a todos los pacientes, creyendo que a ello se debe que hay pocos donantes.

«La falta de donantes en Tarija es por el protocolo, que no se puede cumplir, no sabemos si los que sobreviven tienen anticuerpos para donar un plasma hiperinmune o no y eso se debe solucionar a nivel de los trámites del Banco de Sangre y la Gobernación, porque ellos realizan el seguimiento», dijo Mérida.

Terapia intensiva

Respecto a los espacios disponibles en las salas de Covid-19 del HRSJD, Mérida, aseveró que tienen once pacientes en la sala 1, teniendo dos camas disponibles, mientras en la otra sala quedan cuatro, es decir, cuentan con seis espacios.

Apunte

Plasma

La transfusión de plasma de sangre de pacientes recuperados, después de haber adquirido el coronavirus, a los infectados, que están batallando contra la enfermedad, dio resultados positivos como tratamiento.

El plasma sanguíneo, es el suero o porción líquida que queda después de que se hayan removido los glóbulos rojos, las plaquetas y otros componentes celulares de la sangre.