Determinan cuarto intermedio en la reunión de los trabajadores municipales con el Alcalde Paz

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Agosto-15-08-2020)

El pasado viernes, se llevó a cabo la reunión entre los trabajadores municipales Cercado y el alcalde Rodrigo Paz, para llegar a un acuerdo sobre la cancelación del bono. Empero no se llegó a un acuerdo y se determinó un cuarto intermedio, para que el próximo lunes, se reúnan nuevamente.

Desde hace varias semanas, el pedido de los trabajadores municipales fue puesto en conocimiento del Ejecutivo Municipal, pero no hubo respuesta y por esta razón, los representantes de los sindicatos, en primera instancia acataron un paro de 24 horas, hasta llegar al de 72.

En su momento, el secretario del sindicato de Trabajadores Administrativos Municipales, Iván Mogro, manifestó que el motivo de la reunión, es para poder llegar a un acuerdo sobre la dotación de ropa de bioseguridad, ya que existe una cantidad considerable que está contagiada con coronavirus.

“Tenemos dos muertes por Covid-19 en la Alcaldía y existen más de 50 personas contagiadas, el Alcalde habla de un seguro de vida, pero hasta la fecha no se entregó nada a los familiares de los fallecidos “, refirió.

Finalmente, el secretario dijo que en caso de no haber respuesta por parte de la autoridad municipal, los tres sindicatos se reunirán nuevamente para analizar que medidas radicales tomarán y no descartan un paro indefinido.(eP)