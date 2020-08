Albañil fue amenazado de muerte por cobrar una deuda a su empleador

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Agosto-15-08-2020)

Gumercindo Ibarra, un albañil del municipio de Bermejo, construyó una casa para la persona que lo contrató y cuando concluyó la obra, fue a cobrar la deuda a su empleador, empero este lo amenazó de muerte y se negó a pagarle.

Asimismo, Ibarra, tras ser agredido verbalmente, se dirigió al Ministerio de Trabajo y a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), para que las instituciones mencionadas le ayuden a poder cobrar el saldo, corespondiente a 1.500 dólares y 11.000 bolivianos.

“ Cuando me dirigí a la vivienda a cobrar, me dijo que me iba a matar, si esque seguía yendolo a buscarlo para cobrarle. Tenemos un contrato firmado, yo lo tengo, pero el lo hizo desaparecer para no pagarme “, mencionó.

Finalmente, el afectado dijo que trabajó durante cuatro años para el deudor, además de construir la casa, también realizó un tinglado e hizo otros trabajos adicionales.

“Esta temporada por la pademia, fue muy dura para el sector de la construcción, por eso pido que me cancelen la deuda, yo no tengo dinero para pagar mi alquiler y tampoco para comprarme alimentos”, refirió.

Desde que inició la emergencia sanitaria en Bolivia, el Ministerio de Trabajo, atendió una gran cantidad de denuncias por despidos injustificados, a pesar de que el Decreto Supremo 4200, estableció que durante la pandemia no se puede despedir a los trabajadores.

El apunte

La pandemia afectó al sector de la construcción en el departamento de Tarija

Sobre el tema, el presidente de la Federación de Constructores Civiles de Tarija (FCCT), Dante Cuevas, informó que el rubro de la construcción fue afectado durante todo el periodo de la cuarentena, a pesar que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), determinó flexibiizar las medidas de restricciones, el 80 por ciento de los albañiles de Tarija, no pueden conseguir trabajo, por la crisis económica que también afectó a las empresas constructoras.