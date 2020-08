Tres empresas luchan por los derechos de Tv del futbol boliviano

AGENCIAS/LOS TIEMPOS

(AGOSTO, 11/2020) Las empresas Sport Tv Rights, Telecel Tigo y Gol Tv fueron las empresas que presentaron sus propuestas para la adjudicación de los derechos de Tv del fútbol boliviano por los siguientes cuatro años (2021-2024)

La FBF había lanzado la licitación con un monto base de $us 45 millones por un contrato de cuatro años. Además de que la empresa debe encargarse de los costos de implementación del video arbitraje (VAR) y realizar un adelanto del 15% para ofrecer un colchón económico a los clubes en este momento crítico generado por la pandemia del coronavirus.

Aunque con diferentes aditamentos las tres empresas cumplieron el monto base y ofrecieron el VAR y el adelanto del 15%.

Sport Tv Rights ofreció $us 46’530.000, Telecel Tigo $us 46’000.000 y Gol Tv $us 45’000.000, aunque estos dos últimos explicaron que son montos libres de impuestos y costos de transferencia.

Sport Tv Rights también hizo recuerdo en su propuesta, el derecho preferencial que tiene como empresa, gracias al acuerdo que firmó en 2016 con los clubes.

Las propuestas pasarán a la comisión de clasificación, para verificar que existan todos los documentos especificados en el pliego de condiciones y su análisis.