El MAS no descarta unirse a las movilizaciones en contra del Gobierno Nacional

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 4 de Agosto de 2020) Hasta el momento los casos de coronavirus en el país pasaron los 80 mil infectados, por lo que desde el Gobierno Nacional recomendaron no realizar las elecciones, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), determinó que los comicios se los lleve adelante este 18 de octubre.

Esta determinación no fue del agrado de diferentes sectores sociales, en especial de aquellos que son afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), creyendo que se debería mantener la primera fecha dispuesta, es decir, para el mes de septiembre.

El dirigente del MAS, José Huanca, reiteró una vez más, que el Gobierno de la presidente Jeanine Añez, está tomando malas decisiones para enfrentar la pandemia por la Covid-19, creyendo que en este momento las autoridades electas serán la mejor opción.

«La situación económica es insostenible, cada vez hay más desempleo, menos circulante y eso lo dan a conocer los mismos ciudadanos, por esa misma razón nos sumaremos a la medida de presión a nivel nacional para exigir elecciones en el mes de septiembre», dijo Huanca.

Por otro lado, el dirigente aseguró que es posible llevar delante los comicios generales, ya que los contagios no serán tan elevados, si es que se toman los mecanismos de bioseguridad.

COD

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Tarija (COD), Eduardo Moreno, informó que llevaron adelante un ampliado virtual, para decidir si es que se suman o no la convocatoria nacional, en contra de las acciones que está llevando adelante la primera mandataria.

“Consideramos que las elecciones se las debe llevar adelante lo antes posible, pero mediante un ampliado conoceremos cuál es la opinión de los demás afiliados”, dijo Moreno.

Apunte

Movilizaciones a nivel nacional

Partidarios del expresidente Evo Morales, cortaron las rutas en cinco de las nueve regiones de Bolivia, en rechazo a la postergación de las elecciones generales de septiembre a octubre.

Los bloqueos responden a una convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de postergar las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre, a raíz de un aumento de casos de coronavirus.