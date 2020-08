“El Eterno Príncipe Rubén Darío” grupo literario de Facebook

Por Carlos Javier Jarquín

“El Eterno Príncipe Rubén Darío” es un grupo que nació el 27 de Julio del 2019 con el propósito de promover la obra literaria del poeta nicaragüense Rubén Darío, este distinguido grupo cuenta con 1700 miembros, (a la hora de redacción de este artículo). Para conocer más de este grupo me contacté con su fundador, administrador y editor, él es el destacado gestor cultural nicaragüense; Nicanor Nicaragua. En este grupo todos los días se publican poemas, cuentos, reseñas, estudios comparativos, análisis literarios y muchísimas curiosidades más de la obra y el legado de Rubén Darío.

¿Qué te inspiró crear este grupo?

Nicanor: -El grupo, estimado Carlos, nace de la más profunda admiración que poseo del poeta colosal Rubén Darío. Yo, como todo niño nicaragüense crecí escuchando ese nombre que es tan vibrante y tan omnipresente en nuestro entorno cultural y en nuestra cotidianidad nacional pero que, debo admitirlo, eso que es y que representa Darío, se nos enseña en nuestras aulas de estudios de una manera muy deficiente y superficial. ¿Por qué deficiente? Bueno, en primer lugar, porque en nuestros planes de estudios, se encuentran análisis nada más, o sobre todo, de sus tres obras más representativas, y si lo pensamos bien, esto es sólo un ápice de la totalidad de su monumental obra. Y no basta, por ejemplo, enseñar de él que “publicó en Chile en 1888 un libro llamado “Azul” el cual inició un movimiento literario denominado Modernismo”, que por cierto, el 30 de este mes conmemora ya su aniversario 132 de publicación. Es necesario, además de eso, que cada estudiante comprenda plenamente la magnitud de dicha efeméride. Lo que significó y sigue significando para las letras universales y no solo “castellanas” el surgimiento de un hombre, de un jovencito en aquel momento, amante del arte y de letras, llamado Rubén Darío.

¿Dónde queda el Rubén novelista, el cronista consumado, el periodista excepcional, el editor, y muchas facetas más?

-Pues bien, esa es la gran deuda que tiene nuestro sistema educativo con Darío. Y precisamente, todas esas facetas son las que tratamos de dar a conocer en el grupo de Facebook que humildemente administro y al cual aprovecho la oportunidad para invitarlos a que se unan, a que nos acompañen, a éste que es un homenaje virtual permanente a la memoria y al legado de nuestro amado y eterno Príncipe de las Letras Castellanas y Universales. Decirles que nuestro grupo está conformado por gente de toda Latinoamérica, y más aún, de tantas personas que alrededor del mundo simpatizan con el Maestro Darío. Así que, estaremos muy felices de recibirlos en nuestra noble familia Rubendariana, que es además un portal para la celebración y honra de muchísimos escritores más.

Comentarios de dos distinguidos miembros

El ingeniero, escritor, poeta e investigador Rubén Darío IV y Lacayo bisnieto de Rubén Darío, expresó:

• Al cumplirse el primer año de fundación de este maravilloso grupo,

“El Eterno Príncipe Rubén Darío”, deseo recomendarlo como abono al intelecto y enriquecimiento a nuestra cultura universal. Y hago constar que soy parte de este grupo en Facebook, el cual está formado por intelectuales que día a día traen a presente, el recuerdo vivo al valor intelectual y literario de personalidades, que han contribuido a través de todos los tiempos, por su historia y su aporte a la literatura universal. Formar parte de este grupo trae presente siempre a mi mente, a quién fue mi bisabuelo “RUBÉN DARÍO”, Príncipe Nicaragüense, Centroamericano y Universal de las letras castellanas, quien, con su prosa luminosa, a través de sus escritos nos alumbra hasta hoy en día.

A su vez, el destacado escritor e investigador Dariano Gustavo Montalván Ramírez entre otras cosas aseguró:

• En este primer aniversario del grupo cultural dedicado a la personalidad literaria de Don Rubén Darío, me place reconocer la hermosa y dinámica actividad que realiza. Porque nos envuelve en avanzar en las investigaciones sobre la vida y obra del mayor poeta hispanoamericano de todos los tiempos. Y de esta forma seguir honrando su memoria en todo el orbe cultural, científico y humano. Sobre todo porque el Eterno Príncipe es un buen ejemplo para los jóvenes que depositan su esperanza en el estudio diario de las humanidades.

Desde estas líneas felicitamos a Nicanor y también a las moderadoras, la artista guatemalteca Marcela Valdeavellano Valle y la nicaragüense Elieth Zeledón Tercero. Querido lector si aún no eres miembro de este grupo, estás invitado a conocer lo que diariamente acá se comparte.