Cosett anuncia perdonazo en favor de sus socios

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 4 de Agosto de 2020) El representante legal de la Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones de Tarija, (Cosett), Gabriel Durán, informó que en los próximos días se hará oficial un perdonazo en favor de los socios, ya que actualmente existe una deuda o mora de aproximadamente 4 millones de bolivianos.

“Yo estimo que la próxima semana se hará realidad el perdonazo, porque hay personas que tienen 7 meses de mora, entonces la idea es poder alivianar esa deuda y que Cosett tenga una inyección económica, así evitemos problemas que nos lleven al cierre, porque la Cooperativa no debe cerrarse”, dijo Durán.

De igual manera, Durán indicó que Cosett no hará el cobró completo del servicio de cablenet, debido al corte y reducción de canales de la grilla, misma que tuvo un funcionamiento irregular por varios días, dicho problema ya fue subsanado y en las próximas horas, todos los canales que ofrece Cosett serán restablecidos.

“Ya se cubrió con el pago a las señaleras, entonces se están restableciendo los canales en su totalidad, informarle al socio que no pagará por los días que se cortó la emisión de varios canales, ya se hizo el cálculo de los días que no se emitieron todos los canales, por lo cual el usuario no debe pagar completo”, declaró Durán.