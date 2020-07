El City-Real Madrid en Mánchester está en cuarentena

AGENCIAS/AS

(Julio, 27/2020) El Manchester City-Real Madrid, partido de vuelta de los octavos de final de la Champions que debe disputarse el 7 de agosto a las 21:00 horas en el Etihad, corre peligro.

Según ha informado la BBC en su página web, ante el rebrote de la pandemia que está sufriendo España (900 casos en las últimas 24 horas), «el Gobierno de Reino Unido ha vuelto a decretar una cuarentena de 14 días para todos las personas que quieran entrar en su territorio» y que lleguen desde nuestro país.

Ya hay confirmación oficial y la norma entrará en vigor desde la media noche del sábado al domingo. Este hecho podría poner en entredicho la celebración del encuentro de vuelta de octavos en Inglaterra de los madridistas, o replantear el lugar de celebración del mismo.

La UEFA no suele hacer comentarios sobre noticias publicadas en la prensa y, contactada por este periódico, esta vez no va a ser una excepción. De cualquier manera, al haber ya comunicación oficial, todo queda a la espera de que se pronuncie. El Gobierno inglés hizo el anuncio en la noche del sábado y se espera que, a lo largo del domingo, se inicien los contactos para buscar soluciones.

De cualquier manera, estas mismas fuentes de la UEFA consultadas por AS indican que lo habitual sería que la celebración de ese encuentro quedara en manos del mismo Gobierno del reino Unido, que tendría que tomar la decisión de si, una vez decretada la cuarentena, el Madrid también tendría que cumplirla (este extremo haría imposible la celebración del partido allí).

Antes de la celebración del sorteo del cuadro que ha quedado fijado hasta la final, la UEFA se planteó si era necesario disputar los partidos de vuelta que quedan de los octavos de final en terreno neutral, pero finalmente, ante la desescalada de la pandemia, se decidió que no. El Madrid debe viajar a Inglaterra y, por ejemplo, el Nápoles a Barcelona. Ahora, todo queda en el aire a la espera de acontecimientos.

Los altos índices de casos positivos de covid en la ciudadanía española, ante la segunda ola de contagios, ha puesto en vilo a autoridades deportivas no solo de Inglaterra sino de todo el viejo continente.

LosDATOS

Aún deben completarse los octavos de final de la Champions League

El conjunto ciudadano no logró consagrarse en competiciones europeas