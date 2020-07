Transporte interprovincial dio plazo al COED para volver a trabajar

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Julio-16-2020)

El ejecutivo del Transporte Libre de Tarija, Luis Casso, informó que si el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), no autoriza la reactivación del servicio interprovincial, hasta el viernes 17 de julio, los afiliados tomaran medidas radicales para volver a sus funciones laborales.

Asimismo, Casso manifestó que en las trancas del departamento, están pidiendo a los choferes que se realicen pruebas rápidas, para descartar que tienen coronavirus y esto sería un gasto innecesario, ya que cada prueba cuesta 200 bolivianos, que tienen que pagar los transportistas por un viaje.

“Tenemos las movilidades adecuadas para trabajar, necesitamos volver a generar ingresos económicos, para mantener a nuestras familias” dijo Casso.

Al respecto, el presidente del Sindicato de Micros de Cercado, Richard Flores, pidió al Gobierno Municipal de Cercado, que permita la circulación de todos los micros, ya que no existen muchos motorizados para brindar el servicio.

“Pedimos que no se continúe con la restricción de placas, para que todos los micros puedan salir a trabajar .Solo son 45 motorizados trabajando en Cercado y las personas al haber poca demanda, quieren subir a pesar de que no se pueda”, dijo Flores. (eP)