Son 17 los funcionarios que se encuentran aislados por sospecha de coronavirus

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 16 de Julio de 2020) Una funcionaria de la Intendencia Municipal de Cercado, dio positivo para coronavirus, sin embargo, de acuerdo a la versión de las trabajadoras de mencionada institución, el intendente Ronal Miranda, no les informó sobre el caso, pese a tener supuesto conocimiento.

En la actualidad son 17 las trabajadoras de la Intendencia, que decidieron aislarse por voluntad propia, las que están así hace 15 días, ya que las mismas tenían pleno conocimiento que su compañera se infectó, pero lamenta que nadie les haya comunicado.

Testimonio

Juana, es la compañera de trabajo que estuvo en contacto con la paciente positiva de coronavirus, la que asegura que en los roles de turnos de servicios, aún aparecía el nombre de la infectada, sin embargo, el 27 de junio ya se oficializó el resultado mediante prueba PCR.

«Estuve en contacto con mi compañera desde el 15 de junio, seguí trabajando hasta el 30 de junio, nadie nos dijo que estaba mal, pero la vimos resfriada, el señor Ronal Miranda no dijo nada, por eso nos aislamos de manera voluntaria. Después que tomamos la decisión de no ir a trabajar, me mandó un audio la encargada de recursos humanos, donde me dice que me quede en casa, pero no dijeron la causa», dijo Juana.

Por otro lado, aseveró que un vehículo recogía a 15 funcionarias para llevarlas a sus zonas de control, entre ellas también se encontraba la infectada.

Concejo

El concejal Alfonso Lema, informó que hasta el pleno del Concejo Municipal de Cercado, llegó una carta del ejecutivo del Sindicato de trabajadores Administrativos de la Alcaldía, donde le informaban sobre el hecho, sin embargo, aseguró que pidieron una petición de informé al Alcalde.

«Tenemos que escuchar a ambos lados, para recién emitir un criterio», dijo Lema.

Por otro lado, el concejal Alberto Valdez, lamentó que no estén tomando en cuenta la salud de las funcionarias, más aún cuando la emergencia sanitaria se está intensificando.

Apunte

Intendente niega la denuncia

El intendente, Ronal Miranda, aseveró que él no tenía conocimiento sobre la funcionaria, ya que ella presentó un certificado médico donde informaron que solo tenía un resfrío.

«Yo tengo todo el respaldo y con documentos, pero lamentablemente se está generando una mala información, la funcionaria estaba aislada, porque tomamos las medidas de seguridad», dijo Miranda.