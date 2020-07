Decisiones ex-ante, durante y ex-post Covid

Gary Antonio Rodríguez Álvarez (*)

Consciente o inconscientemente, todos tomamos decisiones que traen consecuencias para nuestras vidas y las de otras personas. El levantamos a cierta hora, desayunar o no, planificar lo que se va a hacer durante la jornada, etc., son decisiones que tomamos cada día.

¡Cuántas veces miramos al pasado añorando viejas glorias o arrepintiéndonos de no haber hecho lo que entonces pudimos hacer, y cuántas otras vivimos preocupados por el futuro, ignorando que el pasado ya no lo podemos cambiar y que tal vez no logremos vivir ese incierto futuro!

¿Somos conscientes que lo que vivimos hoy es el fruto de las decisiones tomadas en el pasado, y que nuestro futuro lo estamos construyendo ahora, con buenas y malas decisiones?

Las buenas decisiones suelen traer buenas consecuencias; las malas decisiones solo empeoran las cosas, mientras que decisiones valientes y altruistas pueden impactar positivamente en nuestras vidas, así como en las de otras personas, v.gr.: Si podemos perdonar, perdonemos; si tenemos la ocasión de ayudar, ayudemos; si nos es dado el amar, amemos; tal vez no cambiemos el mundo, pero sin duda alguna afectaremos para bien a nuestro entorno más íntimo.

La búsqueda de la realización personal conlleva también la toma de decisiones, pero…¿qué tal si ello tuviera que ver con la mejora de la calidad de vida de nuestro prójimo? En este duro tiempo que vivimos por la pandemia del coronavirus, llamados estamos a tomar las mejores decisiones.

Si Ud. no ha sido víctima del Covid-19, si su familia no ha sido directamente o indirectamente afectada, dé gracias a Dios por ello. Pero si ha sido impactado por la enfermedad, la muerte, el dolor o un golpe a su economía por causa de este mal, aun así, tome la decisión de agradecer a Dios porque está vivo y puede tomar aún buenas decisiones.

Gran parte de la Humanidad enfrenta el terrible azote del Covid-19, pero si pese a todo el sufrimiento que está experimentando su esperanza está en tomar la equivocada decisión de querer seguir haciendo lo mismo que antes -cuando este descalabro pase- entonces no habrá superado con éxito el examen; no habrá asimilado la lección; ni aprendido que el poder, las riquezas, una buena posición, así como el placer y la vida misma, son efímeros.

Es de esperar que tan terrible pandemia nos lleve a cambiar de perspectiva por nuestro propio bien; a darnos cuenta de lo vulnerables que somos, y a tomar la decisión de mejorar como personas siendo más humildes, solidarios y sensibles, en suma…¡más humanos!

(*) Pastor