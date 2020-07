Un puente y la irresponsabilidad de las autoridades

Este lunes se tenía que realizar una inspección al puente de Tomatitas, una casi centenaria estructura que sirve de paso obligado a todo el tráfico vehicular de sur a norte y viceversa de la ciudad de Tarija. Todo el transporte pesado circula por esa carretera que es parte de la ruta nacional No. 1 y son cientos de vehículos que van y vienen diariamente. Nos cuesta creer que hace un siglo atrás, se haya proyectado esta estructura para resistir el peso de motorizados de 10, 20 o más toneladas, lo que sí se ha demostrado es que quienes construyeron este puente, hicieron un gran trabajo.

En el plano de la investigación periodística, evidenciamos con mayúscula sorpresa que NADIE se estaba haciendo cargo del mantenimiento del puente de Tomatitas, por los problemas con el puente San Martin, entendimos que mínimo se debe realizar una vez al año y en este caso en particular, eso no estuvo pasando… ¿ por qué?… simplemente porque hubo una lavada de manos descomunal de los municipios de Cercado y San Lorenzo, además de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), dicen que ninguno tiene la responsabilidad de hacerlo y como se creen esta historia, nadie movió ni mueve un dedo, a pesar del riesgo inminente de colapso que existe por razones que son más que obvias. A ninguna de las autoridades de las instituciones mencionadas se les ocurrió convocar o hablar entre ellas para, aunque sea juntas, hacer algo, una señal más del no importismo lacerante de quienes se dicen servidores públicos… cuando no hay votos de por medio.

Lo lamentable es que se había conseguido que Rodrigo Paz y Miguel Avila, alcaldes de Tarija y San Lorenzo respectivamente, decidieran inspeccionar el puente este lunes pasado pero se suspendió y con fecha abierta, es decir, otra vez caemos en la misma y negligente irresponsabilidad, peor ahora que la cuarentena se flexibiliza y esta estructura ya vuelve a soportar el exceso de peso sobre ella, que amenaza con llevarla al colapso, de la mano de la ausencia de mantenimiento y amor por la tierra. Dios quiera que no suceda una tragedia, no necesitamos más malas noticias, pero por si acaso, no nos olvidemos de algunos nombres a la hora de pedirles cuentas.