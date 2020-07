Tevez duda sobre su continuidad en Boca Juniors

AGENCIAS/Olé

(Junio, 07/2020) Ya no se trata -solamente- de una cuestión económica. Tampoco, siquiera, de la extensión del contrato. La discusión por los seis, 12 o 18 meses quedó en segundo plano. Existen otros factores que Carlos Tevez pondrá en la balanza al momento de definir su futuro en Boca. Y tienen que ver con su costado más íntimo, con su costado más personal: con esa incomodidad lógica que cualquier persona sentiría en un trabajo donde no la quieren.

Las charlas entre Boca y el representante del Apache, Adrián Ruocco, siguen estancadas y sin resolución a la vista. Tras el cruce mediático (y telefónico) entre el 10 y Jorge Bermúdez, brazo armado del Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme, no hubo avances en la negociación en sí. Desde el entorno del capitán se mostraron abiertos a la chance de seguir buscando el acuerdo, aunque Tevez ya no está tan convencido de seguir y menos en estos términos.

En distintas etapas de su carrera, Carlitos demostró tener pocas pulgas y no dudó en armarse el bolsito cuando vio que la mano venía cambiada, ya sea para cambiarse de equipo, tomarse un retiro espiritual o despejar su mente jugando al golf. Lo hizo varias veces en distintos clubes, incluido Boca, en 2004 y 2016. Por eso, no sorprendería que esta vez Carlitos volviera a actuar de la misma manera. Irse del Xeneize con el recuerdo fresco de la última vuelta olímpica, de aquel golazo contra Gimnasia que le dio a Boca un campeonato histórico no pareciera tan mala idea. Aunque el Apache todavía tiene la Copa Libertadores entre ceja y ceja y desde hace más de 100 días se viene preparando con el único objetivo de levantar la Séptima.

Tevez, quien el martes pasado se entrenó por última vez junto al grupo vía Zoom, se tomará su tiempo para definir qué hace. Como siempre, antes de tomar una decisión de este calibre charlará largo y tenido con su familia y con Ruocco, quien lo acompaña desde hace 16 años y en el que confía ciegamente. “Carlitos va a evaluar las condiciones y definirá. Quiere saber si va a ser feliz o no”, le confió a Olé una fuente muy cercana al jugador.

LosDATOS

Boca Juniors ha ganado la Copa Libertadores en seis oportunidades

Carlos Tevez baraja un posible contrato con el Corinthians de Brasil