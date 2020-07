Solo el 20 por ciento del transporte público salió a trabajar en Cercado

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Julio-07-2020)

Mucha fue la expectativa por ver al trasporte público trabajando, el pasado lunes, en el primer día de cuarentena de Riesgo Alto, ya que este sector durante meses amenazó a las autoridades departamentales con retomar sus funciones laborales, por la crisis en la que se encontraba. Solo el 20 por ciento, entre micros y taxi trufis desempeñaron su función.

El dirigente del sindicato de taxi trufis 26 de marzo, Isidoro Ochoa, informó que el motivo por el cual los choferes no trabajaron, fue porque no hubo coordinación entre la Secretaria de Movilidad Urbana y la Dirección de Tránsito, ya que las instituciones a través del decreto municipal, establecieron que el día lunes, miércoles y viernes, salgan los vehículos con las terminaciones impares en sus placas.

Asimismo, Ochoa manifestó que la gran mayoría de los vehículos de los sindicatos, tienen la numeración par, por tal razón no les correspondía salir ayer.

Finalmente, el dirigente dijo que tras haber sostenido una reunión con el Transporte, se determinó que hoy saldrán todos los vehículos, ya que no acatarán la normativa.

Al respecto, el ejecutivo del Transporte 15 de abril, Damián Castillo, refirió que muchos transportistas no salieron a trabajar, porque no realizaron la modificación de sus vehículos con las mamparas de bioseguridad.

“Gran parte de los transportistas, no van a salir a trabajar porque son personas mayores de 50 años y por temor al coronavirus “, dijo Castillo. (eP)

El apunte

Transporte analizará esta semana reactivar el servicio interprovincial

Esta semana, el sector del transporte llevará a cabo una Reunión con el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), para poder reactivar el servicio interprovincial, basado en los protocolos de bioseguridad para evitar la proliferación del Covid-19.

Para el uso de este servicio, la capacidad de pasajeros será reducida a cuatro, esto con el fin de evitar el contacto entre sí y de esta manera, precautelar la salud de la población.