Inspección al puente de Tomatitas fue reprogramada

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 7 de Julio de 2020) El mantenimiento del puente de Tomatitas, detonó en que las autoridades de los municipios de San Lorenzo y Cercado, programen una inspección a la estructura, para conocer el estado en el que se encuentra, sin embargo, la misma no se la llevó a cabo.

El ingresar a una cuarentena dinámica, generó una serie de complicaciones para la Alcaldía de Cercado y San Lorenzo, quienes estaban coordinando esta labor, sin embargo, se programará una nueva fecha, en la que también serán acompañados por entes colegiados expertos.

“Recién estamos regresando a la normalidad tras la cuarentena, pero queremos sumar esfuerzos de otras instancias, esperando que lleguemos a coordinar entre todos”, dijo el secretario de Obras Públicas de Cercado Rodrigo Ichazo.

ABC

Después que el alcalde de San Lorenzo Miguel Ávila Navajas, afirmara que es competencia de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), llevar adelante el mantenimiento, en esta institución negaron que sea así.

El gerente de la ABC, Freddy Aguirre, aseveró que ya le explicaron a la autoridad del municipio de San Lorenzo, que son ellos quienes deben llevar realizar este trabajo, sin embargo, al parecer no lo entendió

«Efectivamente nosotros llevamos adelante el mantenimiento de las vías, pero cuando se encuentra una estructura en medio de la mancha urbana, ya no es nuestra competencia», dijo Aguirre.

Asimismo, puntualizó que al existir algunos problemas en los límites entre ambos municipios, se deben poner de acuerdo para que de una vez y por todas, lleven adelante esta tarea, resaltando que su instancia queda al margen de este trabajo.

Apunte

Sin fisuras

El alcalde del municipio de San Lorenzo, Miguel Ávila Navajas, aseveró que si bien el puente tiene casi 100 años de vida, no presenta fisuras de gravedad.

Por otro lado, recomendó que se habilite otra vía, para que el transporte pesado pueda ingresar o salir de la ciudad, ya que es el único mecanismo para que se le dé un respiro al puente.