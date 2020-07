Encuentran muerto al hijo de “La Come Tierra” en el penal de Morros Blancos

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Julio-07-2020)

La madrugada del pasado lunes, custodios del penal de Morros Blancos encontraron sin vida a Takeshi Gerardo García, alias “El Takeshi”, en el interior de la celda de castigo número 4. El informe policial, indicó que el interno se habría suicidado, empero sus familiares manifestaron que se trataría de un ajuste de cuentas, porque García no tenía una sentencia condenatoria, más al contrario, hoy tenía que efectuarse su audiencia para obtener la salida del penal, ya que solo estaba detenido por robar una bicicleta, la cual fue devuelta a su propietario en su momento.

La directora del Régimen Penitenciario de Tarija, Mariela Figueroa, informó que el hallazgo del cadáver del interno, fue al promediar las 6.00 a.m. hora en que comienza diariamente, las labores de limpieza en el centro carcelario.

“El privado de libertad, estaba con detención preventiva y horas antes de su muerte, estaba recluido en una celda de aislamiento, por haber cometido indisciplina”, dijo Figueroa.

Al respecto, los familiares del fallecido, catalogaron el hecho como un ajuste de cuentas, ya que García no tenía una sentencia condenatoria y se encontraba con detención preventiva.

El interno, contaba con un amplio prontuario delictivo por el delito de robo agravado y al ser hijo de la conocida “Come Tierra”, formaba parte de su clan familiar delincuencial, que por años consternó a la población tarijeña. (eP)

El apunte

Los “Come Tierra” acusaron a la Policía de Tarija por corrupción

El pasado mes, efectivos policiales mientras realizaban el patrullaje por el estado de emergencia sanitaria, interceptaron a la familia de García, en el barrio de Morros Blancos, por no haber respetado el decreto nacional.

Pero al momento de realizar la aprehensión de las personas, estas acusaron a algunos funcionarios policiales por corrupción.

“El policía Figueroa me quiere obligar a robar celulares para él y amenazó con matarme a mi y a mis hermanos, si es que yo llego a contar algo” dijo la hermana de Takeshi.