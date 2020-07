COD solicita dotar de indumentaria laboral a los trabajadores

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 7 de 2020) La pasada jornada de lunes, los trabajadores de diferentes instituciones regresaron a cumplir con sus actividades, sin embargo, desde la Central Obrera Departamental de Tarija (COD), solicitaron a los empleadores pueden brindar las condiciones para que los mismos no estén expuestos y contraigan el coronavirus.

El director de la COD, Roberto León, aseveró que la economía obliga a que el trabajador, busque el sustento económico, sin embargo, todo debe depender de las condiciones que la parte empleadora les brinde, asegurando que son momentos complicados donde debe primar que cada ciudadano se cuide.

«Lo que nosotros necesitamos es que el trabajador esté con su equipo, es decir barbijos adecuados, guantes, máscaras, lentes y todo lo que necesiten», dijo León.

Por otro lado, pidió a sus compañeros informar en caso de que las autoridades de instituciones como el municipio, Gobernación y otras no estén cumpliendo con la dotación de elementos, para que ellos sean quienes realicen la representación, ante las instancias que correspondan.

En una anterior oportunidad, trabajadores de la Entidad Municipal de Aseo de Tarija (Emat), refirió que ellos no dejaron de operar, sin embargo, no les brindaron la indumentaria adecuada.

Pero la información fue negada por el director de Emat, Richard Bravo, que aseguró que si se realizó la entrega, pues la intención fue precautelar su integridad física.

«Se dotó de equipos de bioseguridad para los obreros, entendemos que están en línea de riesgo y por ello fuimos responsables», finalizó Bravo.

Apunte

Ropa de trabajo

El personal y los sistemas de salud están desempeñando un papel vital en la lucha mundial contra el COVID-19; se necesitan medidas especiales para protegerlos y apoyarlos.

Es crucial que dispongan de equipos de protección personal, y de instrucciones y formación sobre cómo utilizarlos correctamente.