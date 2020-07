Improvisación y desorden en un decreto a destiempo

Si algo quedó claro , es que la palabra “coordinación”, no es bien entendida por nuestras autoridades, más allá de su alta necesidad de aplicación en esta emergencia sanitaria. El Centro de Operaciones de Emergencias (COED), el viernes pasado hizo público su criterio sobre el rumbo de las medidas para contener el coronavirus de aquí en adelante, lo hizo en un decreto departamental que generó más dudas que certezas, pero que dejó en manos de los municipios las decisiones que se tomarían en cada uno de ellos.



El municipio de la provincia Cercado, el más poblado del Departamento de Tarija, con el 55% de sus habitantes, estuvo en ascuas por dos días, sin saber qué determinaciones se tomarían. Incompresible actuar de parte del alcalde Rodrigo Paz, que el jueves anterior dijo que iba a proponer una extraña y ambigua figura, una cuarentena dinámica de alto riesgo, términos arrancados de varios textos por separado con seguridad. Aún así, con semejante bi polaridad de conceptos, pensamos que ya se tenía un documento avanzado y la figura clara de hacia donde se quería ir, parece que nos equivocamos.



A menos de 24 hrs de entrar en vigencia las nuevas medidas, se hace público este decreto que debería ser leído y comprendido por más de 250 mil habitantes, para que tengan pleno conocimiento de lo que pueden y no pueden hacer, ¿cómo se hará para eso?, no tenemos ni las más pálida idea, creemos que el municipio y el alcalde tampoco. Anticipamos que de hecho, semejante improvisación ocasionará desconcierto y desorden en la población, que puede entender que ya no existen limitaciones vigentes y pretender volver a la normalidad como si nada, como si en Tarija ya no hubiera coronavirus, como si no hubiera alcalde, como si no hubiera autoridad… por lo menos en estos dos últimos supuestos… coincidimos.



Nadie fue capaz de orientar con planificación y anticipación al pueblo sobre cómo usar ciertos servicios para proteger su salud, transporte, mercados, etc. Hay horarios para funcionarios públicos y particulares , para la gente en general, los hay para instituciones estatales y privadas. Hay números de placas pares e impares que podrán circular en días distintos. Hay horas para el transporte público, para los mercados, bancos, negocios, comercios y muchas otras actividades y rubros, mucha información para ser entendida y digerida en tan pocas horas por tanta gente, un despropósito de acción, coordinación y de comunicación que tiene a la población como su mayor víctima.