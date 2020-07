La Alcaldía de Cercado realizará el mantenimiento del puente de Tomatitas

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 05 de Julio de 2020) El mantenimiento del puente de Tomatitas generó una serie de opiniones entre las autoridades de los municipios de San Lorenzo y Cercado, por un lado, aseguran que es tuición de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por otro que lo deben hacer de manera conjunta.

El secretario de Obras Públicas de Cercado, Rodrigo Ichazo, aseveró que ambos municipios están divididos por el río Guadalquivir, además que continúan latentes algunos problemas respecto a los límites, sin embargo, determinaron llevar adelante una inspección con entes colegiados, para verificar varios puentes, incluyendo el de Tomatitas.

«Es un puente que se encuentra sobre la ruta fundamental número uno, que en su mayoría son atendidos por la ABC, pero cuando están sobre las manchas urbanas, cambia la figura», dijo el secretario.

Ichazo, dijo que desde este lunes realizarán algunos trabajos de mantenimiento en el puente de Tomatitas, pese a no tener clara si es o no su competencia.

«A partir del lunes se nos va a permitir desplegar con mayor facilidad personal y realizar trabajos, sea o no nuestra competencia. Se trata de una estructura diferente a la del puente San Martín, ya que en Tomatitas está sujeta a un arco, parece que hay fisuras pero no son de consideración», dijo Ichazo.

Para finalizar, mencionó que para llegar hasta San Lorenzo se tienen dos vías alternas que podrían ser utilizadas, una de ellas, es la carretera a Sella, ingresando por la final Colón, mientras que la otra por la comunidad de San Mateo.