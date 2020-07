Evo dice que se definió que Áñez apoyará a Mesa, pero Comunidad Ciudadana asegura que es mentira

Fuente: El Deber

El expresidente Evo Morales aseguró que este fin de semana hubo una reunión entre equipos políticos, donde se definió que Jeanine Áñez apoye a Carlos Mesa en las elecciones próximas.

Evo Morales tuvo este fin de semana un contacto con la radio argentina Rebelde, donde también indicó que los comicios generales “están garantizados” para el primer domingo de septiembre de este año.



Según el exmandatario, el sábado en la madrugada, en la ciudad de La Paz, se reunió el equipo de Carlos Mesa con el de Jeanine Áñez, “y han decidido que la presidenta de facto de Bolivia apoye Carlos Mesa”.

Evo mencionó una nota publicada el viernes por EL DEBER, donde el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que Áñez haría propuestas al expresidente Carlos Mesa, empero luego el mismo Murillo aclaró que esto no implicaba subir o bajar candidaturas.

“Ya está en algunos medios de comunicación, dicen que Áñez va a plantear a Mesa. Además de eso, sospechosamente el viernes, en esa intervención de Áñez en el Mercosur, ella dijo que habrá elecciones. Seguramente todo lo tenían bien preparado, pero la información de esta madrugada (ayer) está totalmente confirmada, acordaron que la Áñez va a apoyar a Mesa”, manifestó Morales y añadió que el MAS quiere elecciones cuanto antes. ​

Para Morales, si se juntan la segunda o tercera fuerza (según las encuestas), quiere decir que están garantizadas las elecciones. “Estamos convencidos de que es su derecho unirse, tienen un solo programa felizmente. ¿En este momento quiénes gobiernan con el gobierno de facto?”.

A decir de Morales, la instrucción de Estados Unidos es que Jeanine Áñez renuncie a su candidatura.

El jefe de campaña de Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz, le respondió a Morales, indicando que no hubo tal reunión. “Lo desmiento categóricamente, no hubo ninguna reunión. Evo Morales es un hombre descalificado, mentiroso, mitómano, al que no se le puede dar crédito absoluto en nada de lo que dice”, manifestó.

Desde el Gobierno también negaron esa aseveración y señalaron, además, que estas declaraciones demuestran la preocupación de Evo Morales ante la posibilidad de una alianza de partidos opositores al MAS.

En el programa radial, Morales también relató que tenía dos caminos si se quedaba en Bolivia en octubre del año pasado. El primero, afirmó, era que lo iban a matar. “Hubiera pasado como en Chile con Salvador Allende”. La historia dice que el expresidente del vecino país se suicidó.

El segundo camino, a decir de Morales, era que lo iban a llevar a Estados Unidos. “He escuchado a alguna gente que (dijo que) tenían que mandarme a Estados Unidos. Algunos compañeros me decían que salvar nuestra revolución democrática y cultural, nuestro proceso de cambio, era salvando la vida al Evo”.

Posteriormente, manifestó que entonces (cuando renunció a la presidencia y se fue a México) no estaba convencido, pero que ahora lo está, porque «el plan de EEUU era proscribir al MAS. Como no pudieron, ahora dicen, MAS sin Evo. Hasta ahora siguen diciendo que el Evo no puede volver, que tampoco el MAS puede volver al Gobierno”.