Estudio encuentra que la hidroxicloroquina ayudó a los pacientes con coronavirus a sobrevivir

Fuente: CNN

Un sorprendente nuevo estudio encontró que la controvertida droga antipalúdica hidroxicloroquina ayudó a los pacientes a sobrevivir en el hospital.

Un equipo del Sistema de Salud Henry Ford en el sudeste de Michigan dijo el jueves que su estudio de 2.541 pacientes hospitalizados encontró que aquellos que recibieron hidroxicloroquina tenían muchas menos probabilidades de morir.

El Dr. Marcus Zervos, jefe de división de enfermedades infecciosas para el Sistema de Salud Henry Ford, dijo que el 26% de los que no recibieron hidroxicloroquina murieron, en comparación con el 13% de los que recibieron el medicamento. El equipo revisó a todos los tratados en el sistema hospitalario desde el primer paciente en marzo.

“Las tasas generales de mortalidad bruta fueron 18,1% en toda la cohorte, 13,5% en el grupo de hidroxicloroquina sola, 20,1% entre los que recibieron hidroxicloroquina más azitromicina, 22,4% entre el grupo de azitromicina sola y 26,4% para ninguno de los medicamentos”, escribió el equipo en un informe publicado en el International Journal of Infectious Diseases.

Es un hallazgo sorprendente porque varios otros estudios no han encontrado ningún beneficio de la hidroxicloroquina, un medicamento desarrollado originalmente para tratar y prevenir la malaria. El presidente Donald Trump promocionó mucho el medicamento, pero estudios posteriores descubrieron que los pacientes no solo no mejoraban si recibían el medicamento, sino que tenían más probabilidades de sufrir efectos secundarios cardíacos.

La Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) retiró su autorización de uso de emergencia para el medicamento a principios de este mes y se suspendieron los ensayos en todo el mundo, incluidos los ensayos patrocinados por la Organización Mundial de la Salud y los Institutos Nacionales de Salud.

“Nuestros resultados difieren de otros estudios”, dijo Zervos en una conferencia de prensa. “Lo que creemos que era importante en el nuestro … es que los pacientes fueron tratados antes. Para que la hidroxicloroquina tenga un beneficio, debe comenzar antes de que los pacientes comiencen a sufrir algunas de las reacciones inmunes graves que los pacientes pueden tener con covid-19”.

El equipo de Henry Ford también monitoreó a los pacientes cuidadosamente para detectar problemas cardíacos, dijo.

“La combinación de hidroxicloroquina más azitromicina se reservó para pacientes seleccionados con covid-19 en grave estado y con factores de riesgo cardíaco mínimos”, escribió el equipo.

El equipo de Henry Ford dijo que cree que sus hallazgos muestran que la hidroxicloroquina podría ser potencialmente útil como tratamiento para el coronavirus.

“Es importante tener en cuenta que en los entornos correctos, esto podría ser un salvavidas para los pacientes”, dijo el Dr. Steven Kalkanis, presidente ejecutivo del Henry Ford Medical Group, en la conferencia de prensa.

Kalkanis dijo que sus hallazgos no necesariamente contradicen los de estudios anteriores. “También queremos señalar que solo porque nuestros resultados difieren de algunos otros que pueden haber sido publicados, no hace que esos estudios sean incorrectos o definitivamente un conflicto. Lo que simplemente significa es que al observar los datos matizados de los cuales los pacientes realmente se beneficiaron y cuándo podríamos desbloquear aún más el código de cómo funciona esta enfermedad”, dijo.

“Se necesita mucho más trabajo para dilucidar cuál debería ser el plan de tratamiento final para el covid-19”, agregó Kalkanis. “Pero sentimos … que estos son resultados críticamente importantes para agregar a la combinación de cómo avanzamos si hay una segunda ola (de contagios), y en otras partes relevantes del mundo. Ahora podemos ayudar a las personas a combatir esta enfermedad y reducir la tasa de mortalidad”.

Zervos dijo que la hidroxicloroquina puede ayudar a interferir directamente con el virus y también reduce la inflamación.

Los investigadores que no participaron en el estudio fueron críticos. Señalaron que el equipo de Henry Ford no trató al azar a los pacientes, sino que los seleccionó para varios tratamientos basados en ciertos criterios.

“A medida que el Sistema de Salud Henry Ford se volvió más experimentado en el tratamiento de pacientes con covid-19, la supervivencia pudo haber mejorado, independientemente del uso de terapias específicas”, escribieron el doctor Todd Lee del Royal Victoria Hospital en Montreal, Canadá, y sus colegas en un comentario en el mismo diario.

“Finalmente, el uso concomitante de esteroides en pacientes que recibieron hidroxicloroquina fue más del doble del grupo no tratado. Esto es relevante considerando el reciente ensayo de RECUPERACIÓN que mostró un beneficio de mortalidad con dexametasona”. El esteroide dexametasona puede reducir la inflamación en pacientes gravemente enfermos.

El equipo de Henry Ford escribió que el 82% de sus pacientes recibieron hidroxicloroquina dentro de las primeras 24 horas de ingreso, y el 91% dentro de las primeras 48 horas de ingreso.

Escribieron que, en comparación, un estudio de pacientes en 25 hospitales de Nueva York comenzó a tomar el medicamento “en cualquier momento durante su hospitalización”.

Pero los pacientes en ese estudio de Nueva York, publicado en mayo en el Journal of the American Medical Association, comenzaron a tomar hidroxicloroquina en promedio un día después de ser hospitalizados.

“Tal vez haya una pequeña diferencia, pero no es como si los pacientes en Nueva York comenzaran el día siete. Eso no fue lo que sucedió”, dijo Eli Rosenberg, autor principal del estudio de Nueva York y profesor asociado de epidemiología en la Universidad de Albany School of Public Health.

Rosenberg también señaló que el periódico de Detroit excluyó a 267 pacientes, casi el 10% de la población del estudio, que aún no habían sido dados de alta del hospital.

Dijo que esto podría haber sesgado los resultados para hacer que la hidroxicloroquina se vea mejor de lo que realmente era. Esos pacientes aún podrían haber estado en el hospital porque estaban muy enfermos, y si murieron, al excluirlos del estudio, la hidroxicloroquina parecía más un salvavidas de lo que realmente era.

“Hay un poco de holgazanería aquí en todo esto”, le dijo Rosenberg a CNN.

Tanto los estudios de Detroit como los de Nueva York fueron observacionales: analizaron cómo funcionaban los pacientes cuando los médicos recetaron hidroxicloroquina.

Aunque útiles, los estudios observacionales no son tan valiosos como los ensayos clínicos controlados. Considerado el estándar de oro en medicina, los pacientes en un ensayo clínico son asignados aleatoriamente para tomar el medicamento o un placebo, que es un tratamiento que no hace nada. Luego, los médicos siguen a los pacientes para ver cómo les va.

Dos ensayos clínicos sobre hidroxicloroquina para el covid-19, uno en Estados Unidos y otro en el Reino Unido, se interrumpieron temprano porque sus datos sugerían que la hidroxicloroquina no era útil.

El ensayo de Estados Unidos, dirigido por los Institutos Nacionales de Salud, inscribió a más de 470 pacientes.

El ensayo del Reino Unido, dirigido por la Universidad de Oxford, inscribió a más de 11.000 pacientes.

“Hemos concluido que no hay un efecto beneficioso de la hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados con covid-19”, concluyeron los médicos de Oxford.

Pero un funcionario de la Casa Blanca elogió el estudio del equipo Henry Ford.

Peter Navarro, el asesor comercial de la Casa Blanca, dijo que el estudio muestra que la hidroxicloroquina funciona si se administra lo suficientemente temprano.

“Esto es un gran problema”, le dijo a CNN. “Este medicamento puede salvar literalmente a decenas de miles, quizás cientos de miles de vidas estadounidenses y quizás millones de personas en todo el mundo”.