COED decide pero genera más dudas que certezas

El Centro de Operaciones de Emergencias Departamental (COED) tomó determinaciones, que el gobernador Adrián Oliva, plasmó en el Decreto Dptal. 055/2020, en el que se establece mantener en vigencia la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Departamental y regular la cuarentena de riesgo alto.

Estas son las medidas:

El horario máximo de circulación de vehículos con autorización es de 05:00 a 14:00 horas, la circulación de personas es de 06:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes. Sábado y Domingo se prohíbe toda circulación.

Se autoriza el trabajo de instituciones públicas, piscícolas e hidrocarburiferas desde este lunes, 6 de julio.

Se autorizará el transporte interprovincial e Inter municipal, una vez que se aprueben los respectivos protocolos a través de un decreto departamental.

Se constituye el Fondo Departamental de Testeo con recursos de la Gobernación y los gobiernos municipales para masificar las pruebas.

Se constituye el Centro de Información Estadística de covid-19 que recabará y sistematizará la información sanitaria, financiera y administrativa. También se incorpora el rastrillaje a través de brigadas y el uso de mecanismos digitales y tecnológicos de alerta sanitaria. El servicio de salud proporcionará los datos e información necesarios.

Se anuncia que se fortalecerá el sistema de

Salud con mayor número de personal.

Los gobiernos municipales, a través de sus centros de emergencias y la información que manejen, podrán incrementar o reducir restricciones.

El COED no dio mayores detalles sobre qué sucede con el funcionamiento de mercados, empresas o instituciones privadas.

Según se entiende, no se permite aún la circulación de vehículos particulares sin autorización y no se entiende cómo se trasladarán los funcionarios públicos hasta sus fuentes laborales y cómo retornarán a sus domicilios, si tampoco se permite el transporte público. En la primera parte del decreto se habla que para el transporte se permite una hora antes y una hora después de lo indicado pero no dice a qué se refiere pues no especifica si es el transporte público o si se trata del transporte particular considerando el tiempo de traslado que se necesita para ir y volver del trabajo.