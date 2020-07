¿Serán los bunkers del apocalipsis la nueva normalidad?

Fuente: El Clarín

El primer inquilino de uno de los búnkeres subterráneos de Frank Woodworth no fue un humano; fue una semilla.

«Un par de hippies me llamaron y me pidieron que les construyera una bóveda para su herencia de semillas», dijo.

Un esquema de refugios de la serie Génesis de Hardened Structuress, con base en Virginia Beach, (Hardened Structures)

Un hombre reservado con el estoicismo de Downeast, Woodworth es el propietario de Northeast Bunkers, una compañía en Pittsfield, Maine, que se especializa en el diseño y la construcción de búnkeres subterráneos. Hace 18 años que Woodworth equipó esa primera bóveda de acero mientras trabajaba como contratista general, y desde entonces ha cambiado de dirección, girando su modelo de negocio para centrarse únicamente en el diseño, instalación y actualización de refugios subterráneos.

Destaca que no son «búnkeres de lujo» para el 1% más rico, y sólo una pequeña parte de las llamadas provienen de los «preppers» del Día del Juicio Final o de los remanentes de la Guerra Fría. Más bien, cerca de dos tercios de su negocio proviene de consumidores que pagan aproximadamente 25.000 dólares por una vivienda subterránea habitable. Desde el brote de la pandemia de coronavirus, Woodworth dijo que no ha podido satisfacer la demanda.

Los compradores de este tipo de viviendas subterráneas dicen que simplemente quieren proteger a sus familias de un mundo cada vez más turbulento. Para muchos, la decisión de construir un búnker se tomó antes de que la pandemia de coronavirus apareciera, pero dicen que ahora se sienten preparados para la próxima crisis local o mundial.

Aaron, que habló con la condición de que no se utilizara su nombre completo para proteger su privacidad, dijo que compró un búnker hace tres años para mantener a su familia en la zona de Washington, D.C. a salvo en diversas situaciones.

«Si algo sucede, puedo poner a la familia allí, o si me voy, mi esposa puede encerrar a la familia allí», dijo. «No sólo el coronavirus, o los disturbios civiles. Incluso por cosas ambientales» – como terremotos y tornados – «mi familia está protegida».

Aaron, que tiene tres adolescentes y está en la mitad de sus 40 años, dijo que actualmente está usando su búnker de 102metros cuadrados como oficina.

Una ilustración de un refugio instalado debajo de una casa por Atlas Survival Shelters. Los búnkeres a veces hacen doble servicio como espacios de almacenamiento de vino. (Atlas Survival Shelters)

«Algunas partes del búnker están fuera de los límites de mis hijos, como cualquiera de las salas de seguridad, la sala de armas, la sala de comida y almacenamiento, la despensa», dijo.

Otras comodidades incluyen un cuarto de comida y almacenamiento, así como un «cuarto de seguridad» sobre la superficie que se usa «si necesitas alejarte rápidamente de algo de manera inmediata. Básicamente, una habitación del pánico».

Compró su búnker a una compañía llamada Hardened Structures con sede en Virginia Beach, Virginia, uno de los muchos constructores de búnkeres de todo el país.

Algunos compradores pasan por un broker de búnkeres para encontrar un refugio que se ajuste a sus necesidades. Jonathan Rawles es el propietario y gerente de Survival Realty Brokerage Services, una compañía nacional con sede en Idaho que trabaja con agentes y corredores que se especializan en propiedades remotas de tipo búnker fuera de la red.

«Hay una demanda continua de personas que buscan un futuro más sostenible para ellos mismos, para sus familias«, dijo Rawles. «Muchos mercados inmobiliarios sólo se centran en la vivienda en las zonas urbanas, suburbanas, exo urbanas, y hay una gran pérdida de oportunidades para las personas que buscan vivir fuera de la red, que quieren vivir en lugares remotos, o que realmente buscan asegurar una propiedad, ya sea un búnker o una casa más segura y sostenible».

Rawles junta a sus clientes con empresas de construcción de búnkeres de EE.UU. y dice que su empresa tiene una amplia gama de clientes.

«Este mercado y el deseo de seguridad atraviesa todos los niveles de la sociedad – social, político, racial, religioso», dijo. «La gente busca la oportunidad de asegurar el futuro de la familia, de tener un futuro más sostenible, y parte de eso puede ser tener un búnker».

Woodworth, de Northeast Bunkers, dijo que han llegado recientemente averiguaciones de todo Estados Unidos, y de todo el mundo. ¿La instalación más lejana que ha hecho? El Caribe.

«Ese fue en camión, luego en barcaza y luego en camión», dijo.

El modelo básico de Northeast Bunkers es un buque de acero cilíndrico de 2,4 metros de diámetro, en longitudes de 4 o 6 metros, soldado con placas de acero de un cuarto de pulgada y equipado con una escotilla de entrada en la parte superior. Las características estándar incluyen pintura exterior resistente a la oxidación, suelo de tablones de cedro, acabados interiores sin COV (compuestos orgánicos volátiles), dos puertos de ventilación, escotillas en el suelo para el almacenamiento y una escotilla de salida de emergencia.

Las características opcionales incluyen conexiones eléctricas (a elegir entre 12 o 120 voltios), sistema de agua potable, sistema séptico, baño, cocina, literas y una puerta blindada.

«Todo depende de lo que pidas, y todos los materiales están hechos en América», dijo Woodworth. «Tratamos de que la gente esté lo más segura posible dentro de un presupuesto razonable».

Los búnkeres de la compañía oscilan entre 25.000 y 35.000 dólares.

En los años 50 y 60, la amenaza de una guerra nuclear y las tensiones de la guerra fría provocaron una demanda de refugios contra la lluvia radioactiva en los hogares, con el respaldo de los gobiernos de Eisenhower y Kennedy, una proliferación de panfletos (y cupones) para esas estructuras dispersos por todo el país, así como una votación en 1961 en el Congreso por 169 millones de dólares con un gran impulso para marcar, localizar y almacenar refugios contra la lluvia radioactiva en los edificios públicos y privados existentes.

En aquel entonces, los búnkeres eran económicos en su construcción y básicos en su diseño, consistiendo en paneles de madera contrachapada resistente a la pudrición y bloques de hormigón, enterrados y rellenados con arena o grava.

Hoy en día, algunas empresas de refugios subterráneos comercializan materiales de grado militar, como los sistemas de filtración de aire nuclear, biológico y químico (NBC), puertas herméticas e impermeables y sistemas de cierre de seis puntos. Otros ofrecen la opción de teatros de entretenimiento en casa, salas de juego, bodegas de vino, armarios de armas, incluso piscinas subterráneas.

El refugio modular cuadrado contra la lluvia radioactiva de Atlas Survival Shelters está diseñado para «sentirse lo más cerca posible a estar en una casa». (Atlas Survival Shelters)

Atlas Survival Shelters, una compañía de refugios contra la lluvia radiactiva con sede en Sulphur Springs, Texas, se especializa en habitaciones seguras y refugios contra bombas, y anuncia una unidad modular que «se siente lo más cerca posible a una casa».

El mini-modelo modular de 2,4 metros por 3,6 (sin incluir el pasillo de entrada) cuesta 49.000 dólares e incluye una sala acceso para cambiarse, una sala de descontaminación, una puerta marina hermética al gas, un sistema de filtración de aire, una válvula de explosión y una cápsula generadora. Los productos en Atlas empiezan en unos 400 dólares por casi un metro cuadrado, que van desde 9.000 dólares por un refugio inflable hasta 5 millones de dólares por su «refugio de la serie Platinum».

Ron Hubbard, presidente y propietario de Atlas, hace, entre otros productos de refugio, cúpulas monolíticas que «cumplen con las normas de la FEMA para proporcionar protección casi absoluta».

Los vídeos de construcción de búnkeres de Atlas en YouTube registraron 47.000 nuevos suscriptores de YouTube en abril, y un vídeo de una instalación de búnkeres de lujo ha tenido casi 6 millones de visitas. Atlas también ha visto un gran aumento en las llamadas y pedidos desde que comenzó la pandemia del coronavirus.

«Pero no es necesario entrar en un búnker para salvarse del coronavirus», dijo Hubbard. «Nadie me ha comprado un refugio para esconderse durante la pandemia, pero mucha gente lo ha comprado «por» la pandemia. Sienten que este es el comienzo de algo mucho más grande, y lo sienten en sus entrañas.» Otra propietaria de búnkeres, Roberta, que vive en Nuevo México y que también pidió que no se utilizara su nombre completo para proteger su privacidad, compró su búnker fuera de la red a Atlas Shelters hace cuatro años.

«Creo que todo el mundo merece una mejor oportunidad de supervivencia, no sólo yo», dijo.

Llama a su refugio subterráneo su «cueva de la mujer», y está equipado con una cocina, un centro de entretenimiento, un baño, una ducha, una habitación de acceso y un lugar para dormir. Roberta, de 59 años, casada y jubilada con hijos adultos, quiere ser capaz de proporcionar un refugio seguro para su familia en un momento dado.

Se refugia entrando en lo que parece un cobertizo destartalado escondido a plena vista en una parcela arenosa y desierta de su propiedad. Dentro del cobertizo, abre una escotilla en el suelo y baja por unas empinadas escaleras hasta la puerta de un submarino de acero. Dentro, justo después del cuarto de acceso del búnker está la sala de estar, donde un letrero dice: «Mi marido necesitaba más espacio, así que lo encerré afuera».

Aaron, el comprador del búnker que vive en el área de Washington, encontró a Hardened Structures en Google y dijo que la compañía tenía una buena reputación online. Cuando la familia estaba instalando una piscina en el suelo, decidió hacer que Hardened Structures pusiera un búnker al mismo tiempo.

«Así que nadie sabía lo que estábamos construyendo», dijo. «Yo no soy un prepper. Mis padres eran rancheros que hacían enlatados a la vieja usanza, caza de ciervos, ese tipo de cosas. Así que tomé algunas pequeñas cosas de ellos.» Brian V. Camden, director de Estructuras Reforzadas, ha estado en el negocio durante 32 años. La mayoría de sus proyectos son búnkeres subterráneos debajo de casas fortificadas en lugares que van desde Brooklyn hasta ranchos en el oeste, así como trabajos militares contratados en Medio Oriente.

«Colaboro con arquitectos, ingenieros, Navy Seals», dijo Camden. «Tenemos ex-militares especializados en C.B.R.N. – análisis químico, biológico, radioactivo y nuclear.» Hardened Structures también trabaja con una compañía llamada Red Team Analysis, ex-Navy Seals que enseñan a los oficiales de la Agencia de Seguridad Nacional sobre la violación de bunkers.

Cuando Hardened Structures está construyendo un búnker, dijo Camden, el Red Team Analysis supervisa su trabajo. A diferencia de Northeast Bunkers o Atlas, Hardened Structures no diseña recintos de acero, sino más bien de hormigón armado, que según él protegería el interior del búnker de un pulso electromagnético o una tormenta geomagnética.

Los refugios subterráneos de la compañía están hechos de hormigón armado fundido in situ. Los precios oscilan entre 600 y 3.000 dólares por casi un metro cuadrado. Los factores que afectan el costo incluyen la sobrepresión contra explosión (espesor de las paredes y la estructura de hormigón) y si está diseñado para soportar dispersión química, biológica y radiológica, y armas convencionales – «también conocidas como armas de destrucción masiva», dijo Camden. «Otros factores incluyen los requisitos de confidencialidad del cliente, la composición geotécnica del sitio y el alcance del blindaje contra EMP dentro del propio refugio», añadió, refiriéndose al blindaje electromagnético.

Con el auge de nuevos negocios, los instaladores de búnkeres también se mantienen ocupados con sus clientes anteriores.

Recientemente, Woodworth regresó de un trabajo de instalación en la isla de Chebeague, en la bahía de Casco, Maine, y dijo que estaba tan ocupado que los clientes estaban en lista de espera. Las mejoras en los búnkeres también se han vuelto mucho más populares entre los clientes de Woodworth, y la gente que estaba poniendo sólo seis meses de comida ahora está poniendo dos años.

«Sólo soy un hombre de negocios que trata con gente paranoica», dijo, «y parece que los parámetros de la paranoia están cambiando cada día».