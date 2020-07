Los primeros refuerzos de Boca

AGENCIAS/OLÉ

Está claro que todos los focos de atención de Boca en estos días están en Carlos Tevez y su renovación, con una guerra interna de por medio. Sin embargo, el resto de las negociaciones y los contratos siguen su curso. Por eso Marcos Díaz y Junior Alonso ya dejaron el club, y otros deben volver a partir de este 1º de julio, ya que finalizaron los préstamos con sus anteriores equipos. Así son los casos de Mateo Retegui, Walter Bou y Agustín Rossi, que ya se unen a los entrenamientos virtuales bajo las órdenes de Miguel Russo.

El del delantero surgido en las Inferiores del club quiere pelearla. El pibe de 21 años fue contundente: «Tengo la cabeza en Boca», había expresado. Ahora, ya finalizó su préstamo con Estudiantes de La Plata y volverá a ponerse la azul y oro (si Russo así lo desea). Claro, el Pincha no hizo uso de la opción de 2.000.000 de dólares por el 50% del pase. Hasta ahora, en el Xeneize jugó sólo ocho minutos. Fue contra Patronato en 2018 cuando Guillermo Barros Schelotto era el DT. Eso sí, no se descarta que su carrera pueda seguir en Europa, ya que el hijo del Chapa comenzó a ser representado por la agencia del ex Roma Francesco Totti,

El 9 jugó dos temporadas en el club azul y oro y mayormente fue suplente de Darío Benedetto. Sin embargo, tuvo buenos rendimientos cuando le tocó entrar y hasta le hizo dos goles a Racing y uno a River. En julio de 2018 comenzó su gira (siempre a préstamo) por distintos equipos: Vitoria de Brasil, Union La Calera de Chile y, finalmente, Unión de Santa Fe. Pero ahora, puede tener una chance con Miguel, que lo evaluará al igual que al resto. Está bien considerado justamente porque conoce el club. Y si no sigue Soldano o Zárate, sus chances crecerán.