Mohammed Mostajo: “Durante el tiempo que yo estuve en Bolivia renuncié a todos mis salarios”

Fuente: El Deber

Mohammed Mostajo, embajador de Ciencia y Tecnología de Bolivia, cumple cuarentena en su departamento en San Francisco, Estados Unidos (EEUU). Cuenta que no cobró ni un solo salario cuando permaneció en el país y niega parentesco alguno con la presidenta Jeanine Áñez.

“Durante el tiempo que yo estuve en Bolivia renuncié a todos mis salarios, incluso quería donar mis salarios, pero me dijeron que no era sencillo. Estuve tres meses y no cobré ni un peso, porque no lo consideré apropiado”, dijo en entrevista con el programa radial Fama, Poder y Ganas.

Reveló que acumula más de $us 12 millones en cuentas bancarias de su laboratorio para realizar diferentes investigaciones y que llega a cobrar hasta $us 1.500 por hora en consultorías a empresas o estados.

“Envié una carta en la que renunciaba a mis salarios desde abril. Me parece hasta gracioso que discutamos un salario de estos. Incluso me sale mejor cobrar una consultoría de Estado, que rinda entre 1.000 y 1.500 dólares la hora, más todos los gastos pagados. Esas son consultorías de estrategia de Estado o de empresas, donde te pasan datos, los analizas, y das sugerencias”, acotó.