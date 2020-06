Rafael Quispe da positivo a COVID-19

Fuente: Erbol

El coordinador con movimientos sociales del Gobierno, Rafael Quispe, ha dado positivo en su prueba al COVID-19.

La noticia fue confirmada este martes por el diputado Amílcar Barral y el viceministro Wilson Santamaría, ambos amigos del “Tata” de su etapa en la Asamblea.

“Lo que les voy a decir un poco que me pone medio mal: Rafael Quispe ha dado positivo en la prueba PCR de coronavirus (…) Estoy confirmando. He hablado con los médicos, he hablado con él también. Obviamente he pedido autorización. Va toda mi solidaridad para Rafo”, dijo Barral a través de un video.

Barral expresó su deseo de que Quispe se recupere por el bien de su familia se puede recuperar y pueda llevar adelante todos los proyectos que tiene pensado.

«Inlasa ha confirmado que Rafael Quispe Flores dado positivo al.Covid 19, esperamos su pronta recuperación. Hemos conversado como cada día, esta ves de forma telefónica y esta con buen ánimo pero laa dolencias que ello implica», agregó el viceministro Santamaría, mediante redes sociales.

Si bien el mismo Quispe había anticipado ayer que sus pruebas iniciales habían dado negativo, se pudo conocer que se había hecho el test rápido y que el resultado de su prueba PCR salió positivo.

El “Tata” Quispe fue hospitalizado en la Caja Petrolera de Salud en horas de la noche del lunes, después que desde el domingo buscó ser internado al menos en una clínica privada.

Barral en aislamiento

El diputado Barral informó que por su parte se encuentra en aislamiento, después de presentar síntomas de refrío. Indicó que fue atendido en la Caja Petrolera y que debía internarse, pero prefirió dejar disponible la cama para alguien que esté esperando.

Mostró una prueba rápida en la cual dio negativo, sin embargo, seguirá en aislamiento, puesto que espera los resultados de la prueba PCR.