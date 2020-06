EL NARCOTRÁFICO EN TIEMPOS DE CUARENTENA

Cnl. DESP. Juan Percy Frias Cardozo

DIRECTOR GENERAL DE LA FELCN

La gestión 2020 inicio con una noticia que de a poco fue tomando cuerpo, un virus extraño comenzó a poner en vilo a la población mundial.

Se dice que sus inicios fueron la ciudad de Wuhan en China aproximadamente en el mes de diciembre de 2019, y en poco tiempo el número de personas contagiadas creció de manera alarmante. Este virus se propagó de manera rápida entre los países asiáticos como Japón y Tailandia, sin embargo en el corto tiempo atravesó las fronteras de casi todos los países.

En Bolivia el 10 de marzo, se confirman los primeros dos casos de coronavirus, ambas personas de la tercera edad provenientes de Italia, desde ese momento a la fecha los casos de coronavirus se han incrementados de forma exponencial llegando a sobrepasar los 21000 casos.

A raíz de esta pandemia el mundo entero se paralizó. Los países comenzaron a cerrar sus fronteras, el comercio internacional freno por completo, los vuelos y el transporte de pasajeros por vía terrestre fueron suspendidos, declarando “cuarentena” a nivel general, las labores educativas se suspendieron, la industria y las fábricas dejaron de producir, limitando su funcionamiento a lo esencial para vivir.

Sin embargo, a pesar de la cuarentena, de las restricciones establecidas por los gobiernos, nacionales y extranjeros, se pudo identificar una industria que no paró, y que se abrió espacio para mantenerse vigente. Tal es el caso de la Industria del Narcotráfico, que no respeto las restricciones, pretendiendo extender sus tentáculos, sin importar las consecuencias fatales que pueda generar. Felizmente para tranquilidad de nuestros habitantes, la tenacidad de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, se hizo sentir, dando duros y certeros golpes a la industria del narcotráfico en tiempos de cuarentena.

En lo que va del periodo de la cuarentena se realizaron 1559 operativos antinarcóticos, teniendo como resultado el secuestro de 2 toneladas con 239 kilos de cocaína, 336 toneladas de marihuana, se destruyeron 236 fábricas y laboratorios de cristalización de cocaína, y se aprehendieron a 523 personas.

Como componentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, la cuarentena no fue un límite para el desempeño de nuestras funciones, más al contrario, exigió que los esfuerzos se dobleguen, y una vez más nos permita reafirmar el grado de compromiso y lealtad de nuestros valerosos hombres y mujeres

En el camino, tuvimos que lamentar la pérdida de varios de nuestros camaradas quienes fieles a nuestro juramento no bajaron la guardia y enfrentaron al enemigo invisible del Corona Virus, pero en la batalla ofrecieron lo más valioso, la vida misma, siempre los recordaremos por su gran heroísmo, y no nos queda más que encomendarnos a nuestro creador para que él proteja nuestras vidas y nos permita al despertar, gozar de un nuevo día en la batalla.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, seguirá en la lucha frontal contra el narcotráfico, persiguiéndolo a diario, sin descanso, sea de día o en la noche, en el campo o la ciudad, dificultando en todo momento su circulación y expansión, no nos detendremos, porque sabemos que el objetivo final que perseguimos es el mantener a nuestros jóvenes y niños lejos de camino de las drogas, tal como reza nuestro Himno al Leopardo “Leopardos combatid sin tregua al agresor tu recompensa es la paz de los demás sin drogas la violencia nunca existirá los niños y la juventud florecerán”.