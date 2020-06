Alerta democrática, impedir la toma del Estado por el submundo narco

Eduardo Claure

623 atentados que dejaron 402 muertos y 1.710 heridos son adjudicados al Cartel de Medellín que lideró Pablo Escobar, en la época de mayor violencia del narcotráfico en la historia de Colombia. La sangre y el dolor se apoderaron del país entre 1984 y 1993 con asesinatos selectivos, bombas en espacios públicos, en instituciones, en medios de comunicación, incluyendo una explosión en un avión comercial. Según Jhon Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, uno de los principales sicarios de Escobar, unas 6.000 personas murieron como resultado de los atentados perpetrados en nombre del Cartel de Medellín. La revista Semana habla de 100 bombas solo entre septiembre y diciembre de 1989, en supermercados, entidades bancarias, colegios; 85 más entre enero y mayo de 1990, y 10 en diciembre de 1992. Estos son algunos de los atentados más recordados y dolorosos para los colombianos, donde el mensaje del Cartel de Medellín era: “Todo el que se interpone a los intereses de Pablo Escobar, es un objetivo militar”. Por tanto, muchos dirigentes políticos y personalidades públicas que denunciaban los estragos del narcotráfico en el país ingresaron a su lista negra, entre alguno de ellos resaltan tres: el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla; el director del diario El Espectador, Guillermo Cano; y el entonces candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán. Cuando Escobar tuvo la osadía de incursionar en política y, tras una dudosa campaña, consiguió un escaño en el Congreso de la República, el primero en delatar sus nexos con el narcotráfico fue el entonces ministro de Defensa, Rodrigo Lara Bonilla. La noche del 30 de abril de 1984, cuando viajaba en su vehículo por el norte de Bogotá, dos hombres lo acribillaron a tiros. En represalia por su muerte, el presidente de la época, Belisario Betancur, aprobó la Ley de Extradición, abriendo la puerta a la guerra contra el narcotráfico y sus carteles. Las denuncias continuaron entonces desde la prensa, y las editoriales del diario El Espectador empezaron a incomodar a los mafiosos que se autollamaron ‘Los extraditables’. El 17 de diciembre de 1986, el director del diario, Guillermo Cano, salía en su auto de instalaciones de este periódico en Bogotá cuando un sicario se asomó a su ventanilla y le disparó con una ametralladora. La Fiscalía General de la Nación declaró este crimen como delito de lesa humanidad, al ser parte de «un plan sistemático y generalizado» de los narcotraficantes contra periodistas, líderes y dirigentes políticos que defendían la extradición. Dos años después, el 18 de agosto de 1989, otro asesinato selectivo enlutaría al país entero: luego de recibir muchas amenazas y salvarse de un atentado, el entonces candidato presidencial del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán -el mejor posicionado en las encuestas-, daba un discurso en un evento electoral en Soacha, cuando lo alcanzaron unas balas desde la multitud. Su muerte impactó al país entero, así que el presidente Virgilio Barco promulgó el Decreto No. 1830 de 19 de agosto de 1989 que autorizaba la extradición por vía administrativa, o sea que ya no era necesario solicitar permiso de la Corte Suprema de Justicia para accionar sobre los narcos. Otros asesinatos fueron del presidente del partido de izquierda Unión Patriótica, Jaime Pardo; el procurador general, Carlos Mauro Hoyos; el gobernador del departamento de Antioquia, Antonio Roldán; el ex ministro de justicia, Enrique Low Murtra; los periodistas Diana Turbay y Jorge Enrique Pulido; entre otros.

Cuando se aprobó en Colombia la Ley de Extradición, comenzó la sangrienta represalia de la mafia contra el Estado colombiano, incluyendo a la población civil inocente. Coches bombas explotaban cada mes en distintas ciudades del país. En 1993, año en el que Pablo Escobar termina asesinado por la Fuerza Pública el 2 de diciembre, detonó varios carros con explosivos: el 30 de enero, en el centro de Bogotá, dejando 25 muertos; el 15 de febrero, dos más en el mismo sector, dejando 4 muertos; y el 15 de abril, en un barrio exclusivo de la capital, dejando 11 muertos. Hubo otros atentados a la prensa: en 1988, un coche bomba explotó a las afueras del diario El Colombiano, de Medellín, y en 1989, otro fue detonado en el diario El Espectador, en Bogotá, tres años después del asesinato de su director. No hubo muertos pero si, varios heridos y mucho daño material. El medio capitalino, al día siguiente del accionar terrorista, publicó con una portada que tenía por titular: «¡Seguimos adelante!».

Pero hubo dos bombas que causaron especial impacto, en 1989 -catalogado como el peor año de acoso terrorista del Cartel de Medellín-, siete toneladas de dinamita cargadas en un bus explotaron frente a la entrada del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el 6 de diciembre, provocaron 72 muertos y más de 600 heridos tras el estallido que se escuchó en parte de la ciudad, el objetivo era el Gral. Miguel Maza Márquez, director del DAS. En 1991, otro carro bomba con 150 kilos de dinamita y metralla explotó bajo el puente de la Avenida San Juan de Medellín, a las puertas de la Plaza de Toros La Macarena, ocurrió minutos después de terminada la octava corrida de la Feria Taurina, muchos no habían salido, y otros departían en las casetas ubicadas a los alrededores. Los testigos de la época cuentan el estruendo que se sintió y la onda explosiva que los sacó volando, y la sangre y partes de cuerpos regados. Hubo 26 muertos y 134 heridos, el atentado estaba dirigido a un vehículo del F-2 de la Policía Metropolitana y algunos de los uniformados fallecieron. El atentado más brutal -por su especial daño- se realizó el 27 de noviembre de 1989, un avión comercial de Avianca despegó del aeropuerto El Dorado, de Bogotá, con destino al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, en Cali. Cinco minutos después, a 10.000 pies de altura, explotó. No hubo sobrevivientes, 107 personas, entre pasajeros y tripulación murieron, incluyendo tres personas en tierra. El atentado iba dirigido, según investigación, al entonces candidato presidencial César Gaviria, quien ganó las elecciones en 1990. El político tenía previsto tomar el vuelo, pero por razones de seguridad desistió a última hora.

Este espantoso cuadro verdaderamente dantesco tuvo en vilo a toda la población colombiana, por cuanto a la par del narcotráfico liderizado por los carteles, se vivió toda una década y más de terror sembrado no solo por los narcos, sino por las guerrillas agrupadas en la Coordinadora Revolucionaria Simón Bolívar que se sumaron a provocar el terror hacia el componente político y de la sociedad civil colombiana, sino que aparecieron las acciones del ejercito, la policía, fuerzas especiales contra el narcotráfico, las rondas campesinas, la DEA y la DAS, que generaron un escenario en el que la población colombiana en alguna ciudad o lugar rural donde sucedían hechos de presión o chantaje de estos miembros de la coordinadora y los carteles y se sucedían crímenes, nadie sabía a quien acusar pues decían, “no se sabe de cual de ellos salió el tiro”, era una especie de crímenes anónimos a los cuales la justicia nunca llegaba, ni llegaría. En aquella época, cuando los miembros de una familia bogotana o caleña se despedían por la mañana para ir al trabajo, al colegio, o, la universidad, se despedían entre ellos como en una pequeña ceremonia, momento en el que sentían que se estaban despidiendo de verdad y hasta siempre, pues no sabían que iba a suceder ese día, y si volverían a verse, por los atentados, coches bombas, ajustes de cuentas por doquier, asaltos, sicariato al menudeo, etc. El Informe ICVA de Colombia para 1992, daba cuenta de 4.900 asesinatos, desapariciones, secuestros y otros vejámenes para ese año producto del terrorismo ligado al narco. Terrible. Quienes han tenido oportunidad de estar por algún motivo en Colombia durante ese periodo, tienen en sus memorias el miedo en las calles, plazas, cines, teatros, supermercados, iglesias, colegios y universidades donde asistía la población con verdadero coraje, espíritu fuerte y una mentalidad de seguir adelante a pesar de todo; las casas con ventanales enrejados hasta el segundo o tercer piso, habilitación de sótanos para pernoctar pues los atentados de diverso tipo sucedían hacia los primeros pisos, tomar un taxi era casi un suicidio si uno no sabía elegir, los paseos por lugares históricos o costumbristas convertidos en espacios peligrosos, los hoteles con recomendaciones muy firmes para sus alojados, aeropuertos con guardias por doquier, reuniones familiares, sociales o laborales siempre susceptibles de sufrir algún hecho violento, cortes de luz y otros servicios de forma intempestiva y constante, horarios de toque de queda, etc., en fin, una época de verdadero terror y angustia, difícil de describir, transmitir y peor, entender.

Esta cruenta etapa de la vida de la historia colombiana, fue asimilada y superada por su sociedad con mucha fortaleza, con capacidad de organización social e institucional, solvencia moral, implantación continua y su práctica de los mecanismos democráticos, su fuerte institucionalidad judicial, la solvencia de sus políticos y sus instrumentos partidarios, la construcción de liderazgos, de verdaderos referentes regionales, universidades de elevada formación, disponibilidad de capacidades y fortalezas para la construcción económica y social y otros elementos socio culturales, que permitieron a Colombia, si bien no desterrar al narcotráfico por lo que este significa internacionalmente, pero sí, se deshicieron del principal factor criminal que intentó construir, si bien no un Estado narco, pero sí, intentar tener un gobierno afín, proclive, con profundas adherencias ligadas al poder subterráneo y espurio del crimen organizado. El lado oscuro del poder, lo demoniaco de las acciones del submundo narco no logró las aspiraciones de su jefazo y sus organizaciones criminales que también construían viviendas populares, canchitas, sedes sindicales y sociales, daban bonos de lealtad y de asistencia social, protección, pegas, y cuando no, favores a gente joven que se subsumía a esas voluntades y favores, y cuando no, políticos y otros corruptos.

En Bolivia, en los sucesos luctuosos de acciones levantiscas del MAS entre octubre y noviembre de 2019, demostraron con sus acciones criminales de Yapacani, Sacaba, El Alto, Quillacollo, en las pampas de Oruro y las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba y, hoy con acciones amenazantes de dirigentes de la COB, FEJUVE de El Alto y otras dirigencias del MAS en diversos sectores y puntos del país, vienen demostrando que no tienen definitivamente un carácter democrático formal, ni le interesa la institucionalidad democrática; no respetan a la ley; no valoran a la oposición; creen en la violencia como camino al poder; el totalitarismo es su método para controlar al pueblo o, a la sociedad; por lo tanto no está en su agenda política una salida a la crisis económica por vía democrática, sino que, muestran -con las acciones en Yapacani, Caranavi, el Chapare y El Alto, acciones violentas contra médicos y la propia policía-, que su objetivo de llegar al poder no es por la vía electoral, es un pretexto para mostrar un rostro institucional, que no lo tienen, y porque además, nunca llegarán a practicarlo, jamás. Lo que está en la mesa de discusión –que no termina de entender la clase política- es la definición y concepto de Estado que quiere el MAS, estas acciones de obstaculización en la Asamblea Legislativa Plurinacional muestran la desnudez de un gobierno al que califican de ilegítimo y golpista, y que permite a la bancada masista asuma un rol que no le faculta la CPE frente a lo que debe decidir por ejemplo en materia electoral el TSE o la promulgación de la Ley de Convocatoria a elecciones. Mientras eso sucede y el oficialismo y demás partidos están dando bastonazos de ciego, el MAS trabaja territorialmente en todo el país, de ahí su fortaleza de la que hace gala sin medir consecuencias, ni misericordia, a troche y moche, sin mirar a quien. La oposición no ha logrado posicionar en el imaginario nacional una idea fuerza que cohesione acciones colectivas hacia un norte, frente a un peligro que se cierne sobre esta Patria Republicana y el sistema democrático, que mal que bien, permite una mediana convivencia pacífica, relaciones sociales casi tolerantes, con espacios en desarrollo en materia de respeto en el marco de los DD.HH. y un débil imperio de la Ley. Un Estado débil, pero no imposible de fortalecerlo.

En la actualidad ese escenario teatral del poder indígena o el poder indio –según Fausto Reynaga- ha tomado otro cariz, pues si bien aún en el imaginario continúa como supuesta tesis, hoy los factores de poder que subyacen a las acciones políticas del MAS, están soliviantados por el submundo del narcoterrorismo que en similares circunstancias asolaron Colombia. No quepa la menor duda que las diversas noticias y mensajes que se dan en los medios y principalmente en las RR.SS., van configurando los lazos -ya nada disimulados- que las líneas conductoras que mueven los engranajes de la intolerancia, la violencia, las amenazas y acciones furiosas provienen de un poder que dejó de tener una cobertura oficial, del poder de gobierno, sino, de una estructura partidaria gestada en manos de la economía del submundo narco. No ver estos hechos o decir que no existen –tal como masistas dicen del coronavirus- es bordear la estupidez y el sin criterio político, que denuda una incapacidad de visión y perspectiva democrática a la que se suma la impavidez con la que actúa el TSE que deja atónitos a estudiantes de primer año de derecho o las del actuar del TCP y todo el andamiaje de la justicia que –arropada por alguna estructura gubernamental- hasta ahora no ha demostrado una acción que de certidumbre y confianza al pueblo respecto a la conducta institucional gubernamental plagada de –como diría Jaime Paz Zamora- “errores y no delitos”, que dejan asombrado a cualquier mortal, cuando de corrupción se trata a cual más antojadizo caso que se han dado en estos siete meses en YPBF, ENTEL, Min. Salud, y, seguro otros que no han visto aún la luz.

La pandemia del corona virus, colateralmente, está poniendo a prueba la capacidad del pueblo boliviano para vencer definitivamente la mentira, la impostura y el cinismo más acre, que durante catorce años tuvo que soportar, incluyendo estos recientes siete meses, que por más que intenten disimular, no solo muestra la pavorosa situación que ha dejado de herencia el proceso de cambio, sino que también pone a prueba a los políticos de clase, o clase política, que están demostrando la mayor incapacidad para exponer que tienen las cualidades para ganar las próximas elecciones. Hasta ahora no han propuesto una medida radical de sus acciones que permitan tener en ellos esperanza, mientras el MAS demuestra que puede -si así lo quiere- apoyado con las fuerzas oscuras del mal del submundo narco y sus derivaciones de organización social bajo sigla política, que no medirá consecuencias de volver a hacerse del poder tal cual fue diseñada la estrategia del poder oscuro de Pablo Escobar y sus horrendos crímenes. El MAS arrinconó a la oposición judicializando la política, de retornar al poder, seguro ese método le quedará chico e insuficiente. Necesitará mayores libertades e impunidad, que solo la violencia extrema otorga para permanecer en el poder, casi por siempre.