Tata Quispe es internado en una clínica privada con síntomas de Covid-19

Fuente: Erbol

El Coordinador con Movimiento Sociales de Palacio de Gobierno Rafael Quispe se internó este domingo en una clínica privada con síntomas de coronavirus, luego que el sábado acudiera a la Caja Petrolera de Salud (CPS) de Obrajes en la ciudad de La Paz en procura de atención médica.

«No puedo aguantar el dolor. Tengo dolores insoportables por eso me interné aquí, ya que la Caja Petrolera de Salud no me quiere atender», dijo en entrevista con Erbol.

El sábado fue al CPS reportando fiebre, dolor de cabeza y dolor en la garganta. La médico que lo atendió después de realizar un análisis de sangre, origina y tomar muestras de Covid-19, le dijo que tenía síntomas de coronavirus.

Quispe indicó que este domingo volvió a reportar los mismos dolores, motivo por el que retornó al centro de salud en busca de asistencia médica, pero se encontró con la negativa para ser atendido debido a que debe permanecer aislado en su casa hasta que los resultados confirme si es positivo o negativo.

“Ya no me quieren atender porque he salido de mi casa dicen, tengo que esperar que me llamen. Yo quiero decirles ¿mientras tanto voy a estar con dolores en mi casa? ¿Voy a seguir sufriendo?”, decía en horas de la tarde, antes que decidir por su intervención privada.