EL CAMPO EN ABANDONO

Por: Luis Tovar

¿QUIÉN DEFIENDE A LÓPEZ OBRADOR DE MORENA?

• Los problemas internos afectan la imagen del presidente

• Legisladores incapaces de reconocer su acceso a los cargos de representación popular

A los principales males que enfrenta el gobierno de AMLO hay que sumar la actitud del partido MORENA. Su decadencia y la gravedad de sus problemas internos afectan al primer mandatario.

MORENA es un partido joven con prácticas muy viejas, discordes con los planteamientos de López Obrador y alejado de las aspiraciones de la sociedad en busca de partidos políticos con agendas que representen las necesidades de todos los sectores.

Andrés Manuel ha sido claro en su postura crítica hacia el partido que él creó y construyó. Los dirigentes más visibles -y los que no-, cometen un grave error: Son incapaces de reconocer que no accedieron a los cargos de representación popular por sí mismos, sino por su oportuno (u oportunista) enlistamiento en las filas del Lopezobradorismo.

Andrés Manuel es una locomotora humana, mantiene el rumbo a todo vapor. No quiero decir que precisamente sea el rumbo correcto. Comete errores, sobre todo en su visión de la economía y en su postura de alejamiento de movimientos campesinos y de otros colectivos. Empero, a pesar de los errores, ¡Va! Y continúa por el camino sin detenerse.

Lo peor hubiera sido continuar por el camino del PRI o del PAN. En cambio, MORENA, se descarriló. No entendieron la lógica del presidente o quizá sencillamente prefirieron la comodidad de los cargos que obtuvieron, salpicados por su popularidad.

¿Quién defiende a AMLO de MORENA?

No es un cuestionamiento bajo la idea de que el presidente ocupe que lo defiendan de su partido, sino una advertencia clara: Las pésimas actuaciones de varios alcaldes, presidentes municipales y legisladores, traerán como consecuencia un reacomodo en la geografía política nacional.

Tan solo en el Congreso de la Unión que habrá de elegirse en 2021 (si el COVID-19 no determina otra cosa) dejarán solo al presidente, alejado de su partido y con una derecha mezquina que se reconoce como la única oposición clara al mandatario, derrochando recursos.

La única alternativa para AMLO es la construcción de un gran acuerdo con los sectores que hasta hoy ha desconocido. Siempre existirá una posibilidad de avanzar mientras impere el diálogo con voluntad y disposición política por el bien del país.