Antología poética “un virus sin corona”

Por Carlos Javier Jarquín

“Que nuestras plumas derriben su corona.” Odette Méndez Paz

Desde diciembre del 2019 la humanidad ha sido sorprendida por el Covid-19. La preocupación, llanto y tristeza que ha provocado esta pandemia global es inexplicable aún no sabemos cuando finaliza esta oscurana, lo que si sabemos es el cambio que estamos explorando en nuestra vida cotidiana.

¿Qué has hecho durante estos meses de cuarentena? Muchos han realizado proyectos que le dan valioso aporte a la sociedad vivo ejemplo de ello es lo que hizo la poeta y escritora mexicana Odette Méndez Paz. Odette es fundadora y Presidenta de la Academia de Literatura Latinoamericana con sede en San Luis Potosí, S.L.P., México, adscrita a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de San Luis Potosí. Fundadora y Directora de Pandero Cultural Editorial, desde Agosto 2019.

Méndez nos explica de lo que ha venido haciendo desde marzo: “El COVID-19 llegó para quedarse. Sin embargo, siempre dentro de las catástrofes hay signos de la bondad humana por la visión que se imprime en estos momentos difíciles, aquí no es la excepción. Dentro de la pandemia hice la convocatoria para participar en la producción de poesía y narrativa teniendo como tema la pandemia, mi iniciativa fue recibida con mucho agrado en el mundo literario y empezaron a llegar las composiciones de poetas y escritores de Cuba, Estados Unidos de Norteamérica, Rumanía, República Dominicana, Costa Rica y de México dando vida a la antología “Un virus sin corona”, en la que se encuentran 73 testimonios poéticos y narrativos. De esta manera la vivencia actual dentro de la pandemia que trajo un dramático y drástico cambio de vida en la sociedad, tuvo un cambio de matiz y con ello estas creaciones se constituyó en la oportunidad para la creatividad de los amantes de la Literatura”.

¿Cuál es la temática central de este ejemplar?

Odette: -“Un virus sin corona” no solo es una bella antología por su temática, sino por su creación en medio de la pandemia. Por tal razón, se constituye en un testimonio histórico que servirá a las futuras generaciones para conocer cómo se vivió esta complicada e inolvidable etapa de la vida en la humanidad bajo la original percepción de poetas y escritores que plasman con sentimiento cada palabra, cada verso, cada poema y cada narración. Queda registrado para la posteridad esta muestra de unión, solidaridad, fraternidad y la socialización entre los seres humanos.

Odette felicidades por tu fantástica iniciativa de haber realizado esta hermosa antología, te agradezco por haberme invitado para formar parte de tu magnífico proyecto, en nombre mío y de todos los participantes te agradecemos y admiramos infinitamente tu destacada labor. En este enlace Odette hace la presentación virtual de este hermoso poemario: https://youtu.be/cVB8KrHntK8

Testimonios de algunos participantes

• “En estos tiempos de pandemia es urgente el arte en nuestras vidas. Participar en la Antología de la Academia de Literatura Latinoamericana Sede San Luis Potosí “Un virus sin corona” ha sido para mí una gran oportunidad de plasmar sentimientos y generar una esperanza de que la vida continuará siendo una maravillosa experiencia.” Elizabeth Franck

• UN VIRUS SIN CORONA: Cada participante enviamos un texto sobre la pandemia contamos las experiencias y análisis del mismo. Se trata de una antología en físico, la cual ya está editada y en los próximos días la tendremos en nuestras manos. Bernabé Alatorre Ríos

• “Participar en la antología UN VIRUS SIN CORONA creada por la buena amiga Odette Méndez, ha sido como traer un soplo de esperanza a todos. Decir que estamos juntos en esta lucha y que lo vamos a derrotar, con la ayuda de todos. La poesía ha sido medicina para muchas almas y lo seguirá́ siendo.” Jorge Luis Seco

• “Participar en la antología UN VIRUS SIN CORONA me ha dado la oportunidad de dejar testimonio sobre estos momentos tan álgidos y tristes que estamos viviendo, un acontecimiento que nos cambiará la vida para siempre. La poesía también hace historia y está colaboración me ha permitido contar la mía.” CHARY GUMETA

• Carlos Javier Jarquín / Escritor y poeta